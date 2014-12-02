Российские семьи получат сертификаты дошкольника для устройства ребенка в детсад

По одному из майских указов Владимира Путина, к 2016 году в стране не должно быть очередей в детские сады для детей от трех до семи лет. В 2012 году в стране насчитывалось 1,2 млн детей в очереди, сейчас — 409 тыс., плюс каждый год еще 100 тыс. трехлетних детей встает в очередь.