Российские семьи получат сертификаты дошкольника для устройства ребенка в детсад

Posted 2 декабря 2014, 10:20
Published 2 декабря 2014, 10:20
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
В России появится сертификат дошкольника, с помощью которого родители смогут отдать ребенка в частный детский сад за счет государства. Разработать подобный механизм поручил премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Коммерсантъ».
По одному из майских указов Владимира Путина, к 2016 году в стране не должно быть очередей в детские сады для детей от трех до семи лет. В 2012 году в стране насчитывалось 1,2 млн детей в очереди, сейчас — 409 тыс., плюс каждый год еще 100 тыс. трехлетних детей встает в очередь.
Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов заявил, что сейчас в стране 84% детей от трех до семи лет устроены в детсады, но при этом детские группы укрупняют до 30–35 человек (по ранее действовавшим СанПиНам, численность группы составляла 10–15 человек), а сами сады работают не 12 часов в день, а 9–10.
Ливанов признал, что задача по выполнению президентского указа остается амбициозной. Поэтому правительство решило развивать негосударственные дошкольные учреждения, которые могли бы принять значительную часть очередников.
Сейчас в стране насчитывается около 50 тыс. государственных детских садов и 1 200 частных, еще около 600 зарегистрированы как некоммерческие организации. При этом 66% всех частных садов сосредоточено лишь в восьми регионах РФ, и их опыт планируют распространить на всю страну путем создания системы дошкольных сертификатов, «обеспечивающихся бюджетными ассигнованиями».
Этот сертификат региональные власти будут выдавать семье, которая сама решает, куда с ним идти — в частный детский сад или в государственный. Сумма, заложенная в сертификат, будет колебаться в зависимости от региона, но должна полностью покрывать все затраты. Родители, которые выберут частный детский сад, автоматически будут исключаться из очередников.
По «дорожной карте», разработанной Минэкономразвития и «Открытым правительством», в 2016 году доля частных детсадов в системе дошкольного образования должна составить 5%, а в 2018-м — не менее 15% (сейчас около 1,3%).