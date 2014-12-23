Минкульт перечислил «Театру-Театру» обещанные 15 миллионов рублей

Posted 23 декабря 2014, 05:53
Published 23 декабря 2014, 05:53
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
«Театр-театр» получил дополнительные выплаты от министерства культуры необходимые для завершения года, пишет «Business Class» со ссылкой на директора театра Анатолия Пичкалева. Все обещанные средства были перечислены, что позволило возместить расходы предыдущего месяца, так как в ноябре он работал за счет средств, запланированных на декабрь.
«В данный момент все деньги, которые нам обещали, выплачены. Но к нам пришло техническое задание на следующий год, и мы с ним не согласны: нам нужно четкое распределение средств на заработную плату и постановочные расходы. Сейчас мы находимся в состоянии переговоров», — приводит издание слова Пичкалева.
Напомним, в конце сентября стало известно о сокращении бюджета «Театра-Театра» и его возможном закрытии из-за этого. Тогда Анатолий Пичкалев рассказал о том, что бюджет урезали на 24 млн рублей.