Минкульт перечислил «Театру-Театру» обещанные 15 миллионов рублей

«В данный момент все деньги, которые нам обещали, выплачены. Но к нам пришло техническое задание на следующий год, и мы с ним не согласны: нам нужно четкое распределение средств на заработную плату и постановочные расходы. Сейчас мы находимся в состоянии переговоров», — приводит издание слова Пичкалева.