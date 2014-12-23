На пожаре в Кудымкаре погибли женщина и трое детей

Для установления причины смерти погибших в ближайшее время будут назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы, проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Пермскому краю.