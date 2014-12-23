На пожаре в Кудымкаре погибли женщина и трое детей

Posted 23 декабря 2014, 03:17
Published 23 декабря 2014, 03:17
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Пожар произошел вчера поздним вечером. Загорелся деревянный двухэтажный шестнадцатиквартирный дом. На месте тушения пожара спасатели обнаружили тела женщины и троих детей.
По этому факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводят доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи-криминалисты и эксперты следственного управления под руководством руководителя отдела криминалистики Станислава Лунина.
Для установления причины смерти погибших в ближайшее время будут назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы, проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Пермскому краю.