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Posted 23 декабря 2014, 03:17

Published 23 декабря 2014, 03:17

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

На пожаре в Кудымкаре погибли женщина и трое детей

На пожаре в Кудымкаре погибли женщина и трое детей

23 декабря 2014, 03:17
Фото: Properm.ru.
Следственный комитет начал проверку по факту пожара.

Пожар произошел вчера поздним вечером. Загорелся деревянный двухэтажный шестнадцатиквартирный дом. На месте тушения пожара спасатели обнаружили тела женщины и троих детей.

По этому факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводят доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи-криминалисты и эксперты следственного управления под руководством руководителя отдела криминалистики Станислава Лунина.

Для установления причины смерти погибших в ближайшее время будут назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы, проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Пермскому краю.

#Происшествия#Пострадали дети
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