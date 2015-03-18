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Posted 18 марта 2015, 07:00

Published 18 марта 2015, 07:00

Modified 9 января, 14:14

Updated 9 января, 14:14

Когда инфляция на пользу. Почему в кризис не стоит погашать кредит раньше срока?

Когда инфляция на пользу. Почему в кризис не стоит погашать кредит раньше срока?

18 марта 2015, 07:00
Фото: Properm.ru.
По мнению экспертов Properm.ru, досрочное погашение кредитов не всегда является полезным для заемщиков. В кризис, когда растут цены, действующие кредиты, напротив, дешевеют.

Одним из девяти правил ведения личных финансов, особенно в кризисное время, которые озвучили эксперты Properm.ru, стал отказ от кредитов. Так, гендиректор НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия» Сергей Дубинин оправданными считает только те кредиты, которые в будущем могут принести прибыль, все остальные становятся еще одной расходной частью бюджета.

Что делать тем, у кого уже есть действующий кредит? Что происходит с ним в период инфляции? Нужно ли от него быстрее избавляться и погашать досрочно, особенно в условиях растущих цен и инфляции?

В кризис, когда растут цены, действующие кредиты в рублях, напротив, дешевеют. Если в вашем договоре с банком не прописана возможность увеличения процентных ставок по кредиту, то и платежи по нему останутся неизменными. Однако в период инфляции сумма платежа остается прежней только номинально, а фактически, в реальных ценах, она даже уменьшается.

Неудивительно, что начальник аналитического отдела «Лайф Капитал» Валерий Пивень считает, что досрочное погашение кредита даже может навредить.

 

Валерий Пивень: — Увеличение инфляции — это рост расходов на потребление. Досрочный платёж по кредиту — это разовое использование большого объема денежных средств. Из-за досрочного погашения кредита, заемщик может столкнуться с недостаточностью средств для финансирования текущего потребления. В том числе, для приобретения товаров первой необходимости. Поэтому досрочное погашение кредита в период роста цен выглядит нецелесообразным.

 

Заместитель председателя правления Восточного экспресс банка Александр Нестеренко советует не сильно принимать во внимание уровень инфляции, когда речь идет об обслуживании кредита.

 

Александр Нестеренко: — Правильным и разумным является следующая последовательность действий. Во-первых, четко обслуживать кредит, помня о том, что от этого зависит кредитная история и цена заемных денег в будущем. Во-вторых, откладывать средства «на черный день» и даже в ситуации с обслуживанием кредита находить возможность для накопления. В-третьих, если сбережения позволяют погасить досрочно 30% или больше от кредита и при этом не исчерпать весь их лимит, то заняться досрочным погашением кредита.

 

Управляющий филиалом «Пермский» банка «Глобэкс» Татьяна Рыбаковене придерживается противоположного мнения: «Закрывать кредит досрочно имеет смысл всегда, так как проценты по кредиту являются бременем и уменьшают возможности при увеличивающейся инфляции».

На психологическую сторону вопроса обращает внимание генеральный директор PR-агентства PR Partner Инна Алексеева: «Любой кредит — это долговая нагрузка. Мне кажется, что это больше психологический, а не рациональный момент. Просто не быть никому должным».

Генеральный директор агентства по сбору платежей «ГК РКЦ» Федор Казаков, в свою очередь, не уверен, что в складывающейся экономической ситуации банки пойдут навстречу досрочному закрытию кредитов и списанию части процентов. «Тем более, если ваша платежная дисциплина ранее была на высоком уровне, то им невыгодно лишать себя прибыли от добросовестного заемщика», — полагает эксперт.

#Спецпроекты#Банки#Кредитование
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