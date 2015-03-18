Когда инфляция на пользу. Почему в кризис не стоит погашать кредит раньше срока?

Posted 18 марта 2015, 07:00
Published 18 марта 2015, 07:00
Modified 9 января, 14:14
Updated 9 января, 14:14
Одним из девяти правил ведения личных финансов, особенно в кризисное время, которые озвучили эксперты Properm.ru, стал отказ от кредитов. Так, гендиректор НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия» Сергей Дубинин оправданными считает только те кредиты, которые в будущем могут принести прибыль, все остальные становятся еще одной расходной частью бюджета.
Что делать тем, у кого уже есть действующий кредит? Что происходит с ним в период инфляции? Нужно ли от него быстрее избавляться и погашать досрочно, особенно в условиях растущих цен и инфляции?
В кризис, когда растут цены, действующие кредиты в рублях, напротив, дешевеют. Если в вашем договоре с банком не прописана возможность увеличения процентных ставок по кредиту, то и платежи по нему останутся неизменными. Однако в период инфляции сумма платежа остается прежней только номинально, а фактически, в реальных ценах, она даже уменьшается.
Неудивительно, что начальник аналитического отдела «Лайф Капитал» Валерий Пивень считает, что досрочное погашение кредита даже может навредить.
Заместитель председателя правления Восточного экспресс банка Александр Нестеренко советует не сильно принимать во внимание уровень инфляции, когда речь идет об обслуживании кредита.
Управляющий филиалом «Пермский» банка «Глобэкс» Татьяна Рыбаковене придерживается противоположного мнения: «Закрывать кредит досрочно имеет смысл всегда, так как проценты по кредиту являются бременем и уменьшают возможности при увеличивающейся инфляции».
На психологическую сторону вопроса обращает внимание генеральный директор PR-агентства PR Partner Инна Алексеева: «Любой кредит — это долговая нагрузка. Мне кажется, что это больше психологический, а не рациональный момент. Просто не быть никому должным».
Генеральный директор агентства по сбору платежей «ГК РКЦ» Федор Казаков, в свою очередь, не уверен, что в складывающейся экономической ситуации банки пойдут навстречу досрочному закрытию кредитов и списанию части процентов. «Тем более, если ваша платежная дисциплина ранее была на высоком уровне, то им невыгодно лишать себя прибыли от добросовестного заемщика», — полагает эксперт.