Когда инфляция на пользу. Почему в кризис не стоит погашать кредит раньше срока?

В кризис, когда растут цены, действующие кредиты в рублях, напротив, дешевеют. Если в вашем договоре с банком не прописана возможность увеличения процентных ставок по кредиту, то и платежи по нему останутся неизменными. Однако в период инфляции сумма платежа остается прежней только номинально, а фактически, в реальных ценах, она даже уменьшается.