«Двойной удар». Президент ВТБ24 о том, как падение кредитования совпало с сокращением доходов

Posted 29 сентября 2015, 10:00
Published 29 сентября 2015, 10:00
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
— Михаил Михайлович, как меняется потребительское поведение россиян?
— Экономика России испытала шок от падения не только нефтяных, но и всех сырьевых цен. Это сказалось и на обменном курсе рубля. Когда в конце 2014 года стало понятно, что рубль значительно обесценился, население реализовало часть отложенного потребительского спроса. Фактически в ноябре-декабре мы увидели пик потребления. В меру своих доходов люди приобретали всё — квартиры, автомобили, бытовую технику или делали ремонт, даже если острой потребности в этом не было.
Применительно к сбережениям могу сказать, что только за ноябрь-декабрь у нас четверть клиентов закрыли старые вклады и открыли новые по другим ставкам. Это была очень массовая и необычная реакция.
— Падение выдачи кредитов касается и ипотеки. В Пермском крае она упала почти в два раза. 50%-ное падение было и до старта госпрограммы, и после. В чем проявляется тогда ее эффект? Без программы было бы еще хуже?
— Да. Без госпрограммы выдача кредитов упала бы даже в четыре раза. Еще в начале года мы убеждали правительство принять эту программу, и уже в марте она была запущена.
Фактически программа поддерживает застройщиков. Конечно, строители и государство хотели бы большего. Но мы возвращаемся к тому, что люди не уверены в своем будущем, и сейчас их просто так не заставишь делать такой большой и ответственный шаг как приобретение недвижимости.
— Но первичный рынок мог бы расти быстрее, если бы поддержка в виде пониженных ставок по кредитам оказывалась и вторичному рынку. Ведь потенциальные покупатели не могут продать старое жилье и получить первоначальный взнос на покупку нового.
— Понимаете, если государство поддерживает первичный рынок, то оно поддерживает не только приобретение квартир, но и строительный комплекс. Государство получит хороший мультипликатор. Оно потратило на госпрограмму 8–9 млрд рублей, а банки выдадут кредитов на 400–450 млрд рублей. Эффект колоссальный.
А что будет, если снизить ставку на приобретение вторичной квартиры? Эффект для экономики есть, но косвенный. Возможно, человек продал старую квартиру и купил новую. А возможно — и нет.
Надо понимать, что ставка по льготной программе абсолютно нерыночная. В ВТБ24 ставка по ипотеке сейчас снижена до 11,4% при ключевой в 11%. Фактически мы работаем в ноль. Ставка нереальная, и такими методами мы не сможем долго поддерживать спрос.
— Как вы оцениваете рост уровня просрочки в рознице. В Пермском крае просрочка по рознице за год выросла на 42% при падении портфеля на 2%. Пик пройден, или худшее еще впереди?
— Вопрос, скорее, в том, что розничные банки в этом году получают убытки. Портфель не генерирует прибыль, а полученный доход «съедается» просрочкой.
Планируя свой бизнес, мы смотрим на то, сколько резервов мы создаем относительно портфеля. И сейчас риски сокращаются. На самом деле, пик просрочки был в 2014 году, сейчас темпы роста ниже. Поэтому можно утверждать, что худшее — позади.
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