«Двойной удар». Президент ВТБ24 о том, как падение кредитования совпало с сокращением доходов

— Экономика России испытала шок от падения не только нефтяных, но и всех сырьевых цен. Это сказалось и на обменном курсе рубля. Когда в конце 2014 года стало понятно, что рубль значительно обесценился, население реализовало часть отложенного потребительского спроса. Фактически в ноябре-декабре мы увидели пик потребления. В меру своих доходов люди приобретали всё — квартиры, автомобили, бытовую технику или делали ремонт, даже если острой потребности в этом не было.