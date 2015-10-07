properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября 2015, 10:20

Published 7 октября 2015, 10:20

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Испытано на себе. Звоним по «горячим линиям» в поисках теплых батарей

Испытано на себе. Звоним по «горячим линиям» в поисках теплых батарей

7 октября 2015, 10:20
Фото: Properm.ru.
С 28 сентября в Перми началась подача тепла в жилые дома, правда пока досталось не всем. Properm.ru решил узнать, как работают «горячие линии» администраций районов по вопросам, связанным с запуском отопления.

C 3 сентября в Перми началось подключение к теплу социальных объектов (детских садов, школ, больниц). Тогда же были внесены изменения в постановление пермской городской администрации №616 о начале осенне-зимнего отопительного периода 2015–2016 годов в жилых домах с 28 сентября. Однако тепло добралось не до всех. По этому поводу мы решили создать карту «холодных домов».

5 октября администрация Перми сообщила, что 93% жилого фонда подключены к теплу, сбои, конечно есть, но они локальные. Глава горадминистрации Дмитрий Самойлов поручил до конца недели дать тепло всем, а еще разобраться с теми, кто «ведет себя некорректно, отвечая на звонки жителей, поступающие на «горячие телефонные линии» по запуску тепла».

Получить консультацию о запуске тепла у себя в квартире можно, позвонив в администрацию соответствующего района. Мы решили проверить, так ли хорошо на самом деле работают эти «горячие линии». Что из этого получилось, читайте ниже.

Дзержинский район (тел: 246–61–37)

Свою проверку мы решили начать с Дзержинского района. Довольно быстро трубку взяла приветливая девушка. На вопрос «когда же дадут тепло по такому-то адресу» она не ответила. Спросила в ведении какой УК находится дом, а после сказала, что пока ничем помочь не может. А помочь смогут в аварийной службе, и начала объяснять, кому позвонить и куда идти, если не возьмут трубку.

Индустриальный район (тел: 227–94–14)

Следующей стала администрация Индустриального района. Дозвониться до них удалось с пятого раза. Девушка, взявшая трубку, также начала интересоваться про мою управляющую компанию. Сначала нужно звонить им, объяснила собеседница, если же они не смогут помочь или не захотят этого сделать, обращаться в администрацию. Тогда районные власти повлияют на них. После того, как я признался, что не знаю, какая у меня УК, диспетчер нашла всю необходимую информацию и даже дала их телефонный номер.

Ленинский район (тел: 212–13–63)

После мы позвонили в администрацию Ленинского района. Оказалось, что по адресу, который назвали, находится административное здание. Девушка-диспетчер объяснила, что за административные постройки они ответственности не несут, и что необходимо связаться с сетевой компанией, обеспечивающей здание теплом. А так, по словам диспетчера, все жилые строения в районе уже подключены, но могут быть сбои, которые сейчас устраняются.

Мотовилихинский район (тел: 260–46–04)

Дозвониться до администрации Мотовилихинского района не получалось очень долго. Некоторым пользователям Properm.ru так и не удалось этого сделать. «Про номеру горячей линии — она такая же холодная, как наши батареи- по Мотовилихинскому району вчера телефон постоянно занят. А сегодня — срабатывает как факс на автомате» — написали нам в комментариях.

Когда надежда была почти потеряна, трубку взяла девушка-диспетчер.

Как рассказала собеседница Properm.ru, весь город должны подключить к теплу до конца этой недели, после на УК будут возлагаться определенные санкции. Однако, что это будут за санкции, девушка не уточнила. Непонятно и то, кто этим будет заниматься, ведь по ее словам, решения администрации носят больше рекомендательный характер, чем карательный. Но если какая-то проблема, связанная с подачей тепла все же дойдет до руководства района, вопрос будет решаться не только с помощью советов.

В конце разговора, девушка предложила оставить заявку на вызов слесаря для проверки труб.

Орджоникидзевский район (тел: 263–47–26)

В администрацию Орджоникидзевского района удалось дозвониться со второго раза. Девушка-диспетчер сухим голосом без всяких объяснений начала принимать у нас заявку на вызов слесаря. Мы не стали задавать дополнительных вопросов и оформили заявку.

Новые Ляды (тел: 295–85–82)

До администрации новых Лядов дозвониться удалось довольно быстро. Трубку взяла девушка и на вопрос о подаче тепла в дом сказала, что все уже подключили и необходимо позвонить в ТСЖ для выяснения причин, а сама подача тепла на данный момент осуществляется в плановом режиме.

Свердловский район (тел: 244–13–89)

Последними, до кого мы смогли дозвониться, оказалась администрация Свердловского района. Трубку взял мужчина. Он также поинтересовался про управляющую компанию, а когда узнал, что не знаю, как она называется, сказал: «Мы во всем разберемся, не переживайте» и начал принимать заявку на вызов слесаря. Кстати, как нам сообщили жители дома, сегодня в квартиру поступило тепло.

Кировский район (тел: 283–31–78)

Единственная администрация, до которой не удалось дозвониться, находится в Кировском районе. Мы позвонили по указанному номеру раз 30, и каждый раз там было занято. И вчера, и сегодня. Либо в Кировском районе огромные проблемы с отоплением и жители не прекращая звонят на «горячую линию», либо трубка лежит рядом с самим аппаратом.

Говоря о запуске отопительного сезона в начале этой недели, глава администрации Перми Дмитрий Самойлов сказал: «До меня доходит информация о том, что на звонки жителей не всегда реагируют так, как это положено. Есть примеры откровенного «отфутболивания» людей, кое-где упорно не берут телефонную трубку или просто грубят. Предупредите всех, кто работает на «горячих линиях», что такие вольности чреваты увольнением с муниципальной службы».

С грубостью мы, к счастью, не столкнулись, но «кое-куда» дозвониться просто невозможно. Попробуйте и вы, но сначала задайте вопрос своей управляющей компании.

Мы продолжаем составлять карту холодных домов. В какие дома еще не пришло тепло вы можете узнать перейдя по ссылке.
#Мнения#Общество#Тепло#Горячая линия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика