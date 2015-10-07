Испытано на себе. Звоним по «горячим линиям» в поисках теплых батарей

Posted 7 октября 2015, 10:20
Published 7 октября 2015, 10:20
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
C 3 сентября в Перми началось подключение к теплу социальных объектов (детских садов, школ, больниц). Тогда же были внесены изменения в постановление пермской городской администрации №616 о начале осенне-зимнего отопительного периода 2015–2016 годов в жилых домах с 28 сентября. Однако тепло добралось не до всех. По этому поводу мы решили создать карту «холодных домов».
5 октября администрация Перми сообщила, что 93% жилого фонда подключены к теплу, сбои, конечно есть, но они локальные. Глава горадминистрации Дмитрий Самойлов поручил до конца недели дать тепло всем, а еще разобраться с теми, кто «ведет себя некорректно, отвечая на звонки жителей, поступающие на «горячие телефонные линии» по запуску тепла».
Получить консультацию о запуске тепла у себя в квартире можно, позвонив в администрацию соответствующего района. Мы решили проверить, так ли хорошо на самом деле работают эти «горячие линии». Что из этого получилось, читайте ниже.
|
Дзержинский район (тел: 246–61–37)
Свою проверку мы решили начать с Дзержинского района. Довольно быстро трубку взяла приветливая девушка. На вопрос «когда же дадут тепло по такому-то адресу» она не ответила. Спросила в ведении какой УК находится дом, а после сказала, что пока ничем помочь не может. А помочь смогут в аварийной службе, и начала объяснять, кому позвонить и куда идти, если не возьмут трубку.
|
Индустриальный район (тел: 227–94–14)
Следующей стала администрация Индустриального района. Дозвониться до них удалось с пятого раза. Девушка, взявшая трубку, также начала интересоваться про мою управляющую компанию. Сначала нужно звонить им, объяснила собеседница, если же они не смогут помочь или не захотят этого сделать, обращаться в администрацию. Тогда районные власти повлияют на них. После того, как я признался, что не знаю, какая у меня УК, диспетчер нашла всю необходимую информацию и даже дала их телефонный номер.
|
Ленинский район (тел: 212–13–63)
После мы позвонили в администрацию Ленинского района. Оказалось, что по адресу, который назвали, находится административное здание. Девушка-диспетчер объяснила, что за административные постройки они ответственности не несут, и что необходимо связаться с сетевой компанией, обеспечивающей здание теплом. А так, по словам диспетчера, все жилые строения в районе уже подключены, но могут быть сбои, которые сейчас устраняются.
|
Мотовилихинский район (тел: 260–46–04)
Дозвониться до администрации Мотовилихинского района не получалось очень долго. Некоторым пользователям Properm.ru так и не удалось этого сделать. «Про номеру горячей линии — она такая же холодная, как наши батареи- по Мотовилихинскому району вчера телефон постоянно занят. А сегодня — срабатывает как факс на автомате» — написали нам в комментариях.
Когда надежда была почти потеряна, трубку взяла девушка-диспетчер.
Как рассказала собеседница Properm.ru, весь город должны подключить к теплу до конца этой недели, после на УК будут возлагаться определенные санкции. Однако, что это будут за санкции, девушка не уточнила. Непонятно и то, кто этим будет заниматься, ведь по ее словам, решения администрации носят больше рекомендательный характер, чем карательный. Но если какая-то проблема, связанная с подачей тепла все же дойдет до руководства района, вопрос будет решаться не только с помощью советов.
В конце разговора, девушка предложила оставить заявку на вызов слесаря для проверки труб.
|
Орджоникидзевский район (тел: 263–47–26)
В администрацию Орджоникидзевского района удалось дозвониться со второго раза. Девушка-диспетчер сухим голосом без всяких объяснений начала принимать у нас заявку на вызов слесаря. Мы не стали задавать дополнительных вопросов и оформили заявку.
|
Новые Ляды (тел: 295–85–82)
До администрации новых Лядов дозвониться удалось довольно быстро. Трубку взяла девушка и на вопрос о подаче тепла в дом сказала, что все уже подключили и необходимо позвонить в ТСЖ для выяснения причин, а сама подача тепла на данный момент осуществляется в плановом режиме.
|
Свердловский район (тел: 244–13–89)
Последними, до кого мы смогли дозвониться, оказалась администрация Свердловского района. Трубку взял мужчина. Он также поинтересовался про управляющую компанию, а когда узнал, что не знаю, как она называется, сказал: «Мы во всем разберемся, не переживайте» и начал принимать заявку на вызов слесаря. Кстати, как нам сообщили жители дома, сегодня в квартиру поступило тепло.
|
Кировский район (тел: 283–31–78)
Единственная администрация, до которой не удалось дозвониться, находится в Кировском районе. Мы позвонили по указанному номеру раз 30, и каждый раз там было занято. И вчера, и сегодня. Либо в Кировском районе огромные проблемы с отоплением и жители не прекращая звонят на «горячую линию», либо трубка лежит рядом с самим аппаратом.
Говоря о запуске отопительного сезона в начале этой недели, глава администрации Перми Дмитрий Самойлов сказал: «До меня доходит информация о том, что на звонки жителей не всегда реагируют так, как это положено. Есть примеры откровенного «отфутболивания» людей, кое-где упорно не берут телефонную трубку или просто грубят. Предупредите всех, кто работает на «горячих линиях», что такие вольности чреваты увольнением с муниципальной службы».
С грубостью мы, к счастью, не столкнулись, но «кое-куда» дозвониться просто невозможно. Попробуйте и вы, но сначала задайте вопрос своей управляющей компании.
|
Мы продолжаем составлять карту холодных домов. В какие дома еще не пришло тепло вы можете узнать перейдя по ссылке.