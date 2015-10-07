Испытано на себе. Звоним по «горячим линиям» в поисках теплых батарей

Как рассказала собеседница Properm.ru, весь город должны подключить к теплу до конца этой недели, после на УК будут возлагаться определенные санкции. Однако, что это будут за санкции, девушка не уточнила. Непонятно и то, кто этим будет заниматься, ведь по ее словам, решения администрации носят больше рекомендательный характер, чем карательный. Но если какая-то проблема, связанная с подачей тепла все же дойдет до руководства района, вопрос будет решаться не только с помощью советов.