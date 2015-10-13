«Чешские авиалинии» вновь свяжут Пермь с Прагой

Напомним, в 2014 году «Чешские авиалинии» отменили прямые рейсы из Перми в Прагу по причине нерентабельности рейса. С начала января 2015 года была возобновлена продажа билетов, но в феврале рейс Пермь-Прага в новь был отменен.