«Чешские авиалинии» вновь свяжут Пермь с Прагой

Posted 13 октября 2015, 04:36
Published 13 октября 2015, 04:36
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Из Перми снова можно будет улететь в Прагу. Прямые рейсы появились в расписании Пермского аэропорта. Компания «Чешские авиалинии» решила восстановить прямое сообщение между Чехией и Россией.
Полеты начнутся в следующем году — с 29 марта по 29 октября. Пассажиры будут летать на самолете Airbus A319 два раза в неделю — по вторникам и пятницам.
Напомним, в 2014 году «Чешские авиалинии» отменили прямые рейсы из Перми в Прагу по причине нерентабельности рейса. С начала января 2015 года была возобновлена продажа билетов, но в феврале рейс Пермь-Прага в новь был отменен.