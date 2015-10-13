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Posted 13 октября 2015, 04:36

Published 13 октября 2015, 04:36

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

«Чешские авиалинии» вновь свяжут Пермь с Прагой

«Чешские авиалинии» вновь свяжут Пермь с Прагой

13 октября 2015, 04:36
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Полеты начнутся в следующем году — с 29 марта по 29 октября.

Из Перми снова можно будет улететь в Прагу. Прямые рейсы появились в расписании Пермского аэропорта. Компания «Чешские авиалинии» решила восстановить прямое сообщение между Чехией и Россией.

Полеты начнутся в следующем году — с 29 марта по 29 октября. Пассажиры будут летать на самолете Airbus A319 два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

Напомним, в 2014 году «Чешские авиалинии» отменили прямые рейсы из Перми в Прагу по причине нерентабельности рейса. С начала января 2015 года была возобновлена продажа билетов, но в феврале рейс Пермь-Прага в новь был отменен.

#Общество#Аэропорт
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