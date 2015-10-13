Пермский финансист vs министр финансов: Дефицит бюджета — «за» и «против»

Результатом дефолта 1998 года стал не хронический дефицит и растущий госдолг, и даже не кризис в Юго-Восточной Азии и снижение цен на нефть, а страх отпускать курс рубля в свободное плавание и сугубо политическое решение не платить по ГКО/ОФЗ в 1998 году. Даже несмотря на то, что основной долг был в национальной валюте, а его рефинансирование зависело только от желания монетарных и фискальных властей. Чуть ли не уникальный в мировой практике случай — отказ платить в валюте, которую сам выпускаешь. Удивительно, что курс рубля тогда все равно четырехкратно отпустили, что и стало причиной 40% падения реальных зарплат, дефолт ведь только усилил бегство капитала.