Пермские мусульмане о Сирийском конфликте: Это проблема мира, а не мусульман

Posted 14 октября 2015, 11:15
Published 14 октября 2015, 11:15
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
30 сентября российские ВКС проводят на территории Сирии операцию против боевиков «Исламского государства» (деятельность организации запрещена в РФ). Вооруженные силы РФ действовали на основании распоряжения президента страны Владимира Путина, получившего просьбу о военной помощи от официального Дамаска.
В начале октября премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что операция российских воздушно-космических сил в Сирии необходима для защиты нашего народа от терроризма.
В минувшую пятницу, 9 октября, один из воюющих в Сирии полевых командиров крыла «Аль-Каиды», представившийся как Абу Убайда аль-Мадани, записал видеообращение к России. Ролик опубликовала норвежская газета Verdens Gang, которая прислала боевику вопросы. В понедельник, 12 октября, стало известно об угрозах сирийскими боевиками терактами на военных объектах.
Мы решили узнать, что о сложившейся ситуации думают жители Перми, исповедующие ислам.
На вопрос, против кого воюет Россия в Сирии, Фатхулла, помедлив, ответил: «Мне трудно сказать однозначно, что там творится. Где-то я видел, что Россия побила несколько туркменских сел, но там ИГИЛа вообще нет. Но вмешаться мы должны были, Россия обязана защищать и себя тоже, сегодня ИГИЛ там, завтра он придет к нам, если его не остановить.
На вопрос о возросшем риске проникновения радикальных течений в Россию, Фатхулла уверенно продолжил: «Это может случиться, особенно, если мы со своей стороны ничего не предпримем. У нас в стране живет много выходцев из Сирии, Узбекистана, Туркменистана».
— С кем воюет Россия в Сирии?
— Она воюет? — осторожно спрашивает девушка посередине, представившаяся Аней.
— Против боевиков ИГИЛ, — уверенно отвечает Алина
— Как относитесь к позиции, что Россия заняла сторону одного из течений ислама в этом конфликте?
— Нет, это однозначно не так, это борьба с террористами. Ничего общего с межконфессиональным конфликтом здесь нет, — продолжает Алина.
— Что чувствуете, когда слышите об этом конфликте?
— Поначалу, думаю, все мы расстраивались, но потом постепенно стали воспринимать как должное, поскольку это проблема мира, это не проблема мусульман, — вступает в разговор Анжелика, — риск проникновения радикальных учений на нашу территорию есть всегда, но со вступлением России в этот конфликт это никак не связано.
Следующий участник опроса Александр оказался православным, но его близкий родственник сейчас проживает в Саудовской Аравии, в связи с чем мужчина с особенной тщательностью следит за событиями, развернувшимися в Сирии.
— Лично мне на сегодняшний день непонятно, с кем воюет Россия. По телевидению и в прессе говорится, что мы воюем с Исламским государством. Хочется надеяться, что это так, но считаю, что вопрос двоякий и однозначно сказать сложно. По другой версии мы вошли в этот конфликт только для того, чтобы разбомбить все нефтепроводы, которые идут с Ирана и Ирака в Европу, а помощь Асаду — это теневая сторона войны.
Сам я не мусульманин, но моя дочь живет в Саудовской Аравии, поэтому я за ситуацией слежу. Эта война в Сирии еще аукнется на нашем государстве. Все равно найдутся противники, которые придут к нам мстить за своих погибших.
Женщина, представившаяся Гульназ, фотографироваться отказалась, но на наши вопросы ответила охотно и развернуто: «Я вообще не могу понять, зачем мы вступили в конфликт. России не следовало лезть. Говорить в этом случае о межконфессиональном конфликте не стоит, здесь ситуация совсем другая, война идет против террористической группировки.
Сейчас к нам запретили въезд из Сирии, надеюсь, что это предотвратит распространение радикальных течений. Хотя все равно, я считаю, что у нас такая ситуация не возникнет. У нас более воспитанные мусульмане, в России много русских мусульман, здесь совсем другая цивилизация. У нас разум есть, логика, а у них там кровь кипит от постоянной несправедливости», — эмоционально закончила речь женщина.