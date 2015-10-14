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Posted 14 октября 2015, 11:15

Published 14 октября 2015, 11:15

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Пермские мусульмане о Сирийском конфликте: Это проблема мира, а не мусульман

Пермские мусульмане о Сирийском конфликте: Это проблема мира, а не мусульман

14 октября 2015, 11:15
Фото: Properm.ru.
В начале октября правительство РФ официально заявило о вступлении в войну в Сирии против боевиков «Исламского государства». В поисках ответов на вопрос, что об этом конфликте думают жители Перми, исповедующие ислам, мы вышли на улицы города.

30 сентября российские ВКС проводят на территории Сирии операцию против боевиков «Исламского государства» (деятельность организации запрещена в РФ). Вооруженные силы РФ действовали на основании распоряжения президента страны Владимира Путина, получившего просьбу о военной помощи от официального Дамаска.

В начале октября премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что операция российских воздушно-космических сил в Сирии необходима для защиты нашего народа от терроризма.

В минувшую пятницу, 9 октября, один из воюющих в Сирии полевых командиров крыла «Аль-Каиды», представившийся как Абу Убайда аль-Мадани, записал видеообращение к России. Ролик опубликовала норвежская газета Verdens Gang, которая прислала боевику вопросы. В понедельник, 12 октября, стало известно об угрозах сирийскими боевиками терактами на военных объектах.

Мы решили узнать, что о сложившейся ситуации думают жители Перми, исповедующие ислам.

На вопрос, против кого воюет Россия в Сирии, Фатхулла, помедлив, ответил: «Мне трудно сказать однозначно, что там творится. Где-то я видел, что Россия побила несколько туркменских сел, но там ИГИЛа вообще нет. Но вмешаться мы должны были, Россия обязана защищать и себя тоже, сегодня ИГИЛ там, завтра он придет к нам, если его не остановить.

На вопрос о возросшем риске проникновения радикальных течений в Россию, Фатхулла уверенно продолжил: «Это может случиться, особенно, если мы со своей стороны ничего не предпримем. У нас в стране живет много выходцев из Сирии, Узбекистана, Туркменистана».

— С кем воюет Россия в Сирии?

— Она воюет? — осторожно спрашивает девушка посередине, представившаяся Аней.

— Против боевиков ИГИЛ, — уверенно отвечает Алина

— Как относитесь к позиции, что Россия заняла сторону одного из течений ислама в этом конфликте?

— Нет, это однозначно не так, это борьба с террористами. Ничего общего с межконфессиональным конфликтом здесь нет, — продолжает Алина.

— Что чувствуете, когда слышите об этом конфликте?

— Поначалу, думаю, все мы расстраивались, но потом постепенно стали воспринимать как должное, поскольку это проблема мира, это не проблема мусульман, — вступает в разговор Анжелика, — риск проникновения радикальных учений на нашу территорию есть всегда, но со вступлением России в этот конфликт это никак не связано.

Следующий участник опроса Александр оказался православным, но его близкий родственник сейчас проживает в Саудовской Аравии, в связи с чем мужчина с особенной тщательностью следит за событиями, развернувшимися в Сирии.

— Лично мне на сегодняшний день непонятно, с кем воюет Россия. По телевидению и в прессе говорится, что мы воюем с Исламским государством. Хочется надеяться, что это так, но считаю, что вопрос двоякий и однозначно сказать сложно. По другой версии мы вошли в этот конфликт только для того, чтобы разбомбить все нефтепроводы, которые идут с Ирана и Ирака в Европу, а помощь Асаду — это теневая сторона войны.

Сам я не мусульманин, но моя дочь живет в Саудовской Аравии, поэтому я за ситуацией слежу. Эта война в Сирии еще аукнется на нашем государстве. Все равно найдутся противники, которые придут к нам мстить за своих погибших.

Женщина, представившаяся Гульназ, фотографироваться отказалась, но на наши вопросы ответила охотно и развернуто: «Я вообще не могу понять, зачем мы вступили в конфликт. России не следовало лезть. Говорить в этом случае о межконфессиональном конфликте не стоит, здесь ситуация совсем другая, война идет против террористической группировки.

Сейчас к нам запретили въезд из Сирии, надеюсь, что это предотвратит распространение радикальных течений. Хотя все равно, я считаю, что у нас такая ситуация не возникнет. У нас более воспитанные мусульмане, в России много русских мусульман, здесь совсем другая цивилизация. У нас разум есть, логика, а у них там кровь кипит от постоянной несправедливости», — эмоционально закончила речь женщина.

#Спецпроекты#Мнения#Общество
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