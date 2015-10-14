Пермские мусульмане о Сирийском конфликте: Это проблема мира, а не мусульман

— Лично мне на сегодняшний день непонятно, с кем воюет Россия. По телевидению и в прессе говорится, что мы воюем с Исламским государством. Хочется надеяться, что это так, но считаю, что вопрос двоякий и однозначно сказать сложно. По другой версии мы вошли в этот конфликт только для того, чтобы разбомбить все нефтепроводы, которые идут с Ирана и Ирака в Европу, а помощь Асаду — это теневая сторона войны.