«Умные и веселые». Топ-10 научно-популярных книг от Аси Казанцевой

Posted 7 марта 2016, 09:14
Published 7 марта 2016, 09:14
Modified 2 марта 2023, 16:09
Updated 2 марта 2023, 16:09
В течение двух дней в Перми с лекциями выступала Ася Казанцева — автор двух научно-популярных книг — «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости» и «В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных вопросов». За первую книгу Ася получила престижную премию «Просветитель» в номинации «Естественные и точные науки».
Специально для Properm.ru Ася Казанцева выделила 10 интересных научно-популярных книг, прочитав которые, вы узнаете много нового об эволюции и мышлении человека. По ее словам, первые пять — более сложные для восприятия, последние — полегче. Комментарии Аси к каждой из этих 10 книг читайте в интервью, которое выйдет на Properm.ru 8 марта. Пока изучаем список и знакомимся с аннотациями.