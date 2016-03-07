«Умные и веселые». Топ-10 научно-популярных книг от Аси Казанцевой

Специально для Properm.ru Ася Казанцева выделила 10 интересных научно-популярных книг, прочитав которые, вы узнаете много нового об эволюции и мышлении человека. По ее словам, первые пять — более сложные для восприятия, последние — полегче. Комментарии Аси к каждой из этих 10 книг читайте в интервью, которое выйдет на Properm.ru 8 марта. Пока изучаем список и знакомимся с аннотациями.