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Posted 7 марта 2016, 09:14

Published 7 марта 2016, 09:14

Modified 2 марта 2023, 16:09

Updated 2 марта 2023, 16:09

«Умные и веселые». Топ-10 научно-популярных книг от Аси Казанцевой

«Умные и веселые». Топ-10 научно-популярных книг от Аси Казанцевой

7 марта 2016, 09:14
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru.
Научно-популярная литература в России после долгого забвения начинает возрождаться. Известный популяризатор науки и автор двух книг Ася Казанцева рассказала, с какими 10 книгами, по ее мнению, скорее стоит познакомиться.

В течение двух дней в Перми с лекциями выступала Ася Казанцева — автор двух научно-популярных книг — «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости» и «В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных вопросов». За первую книгу Ася получила престижную премию «Просветитель» в номинации «Естественные и точные науки».

Специально для Properm.ru Ася Казанцева выделила 10 интересных научно-популярных книг, прочитав которые, вы узнаете много нового об эволюции и мышлении человека. По ее словам, первые пять — более сложные для восприятия, последние — полегче. Комментарии Аси к каждой из этих 10 книг читайте в интервью, которое выйдет на Properm.ru 8 марта. Пока изучаем список и знакомимся с аннотациями.

Александр Панчин «Сумма биотехнологии»: Мифы о вреде ГМО будоражат общественное сознание, но что такое ГМО — почти никто не знает толком. Книга биолога и научного журналиста Александра Панчина рассеивает губительные для нашего будущего заблуждения, показывая истинные возможности генной инженерии и других биотехнологий. «Сумма биотехнологии» — это увлекательный научно-популярный рассказ о генетически модифицированных организмах (ГМО), их безопасности и методах создания, а также о других биотехнологиях, которые оказались в центре общественных дискуссий. Из книги вы узнаете все самое интересное о чтении молекул ДНК, возможности клонирования человека, создании химер, искусственном оплодотворении и генетической диагностике, о современных методах лечения наследственных заболеваний с помощью генной терапии, о перспективах продления человеческой жизни и победы над старением. В то же время в книге подробно разобраны популярные в обществе мифы, связанные с внедрением биотехнологий в практику.
Александр Марков и Елена Наймарк «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий»: Что такое польза? Как случайная мутация превращает аутсайдеров в процветающих победителей? Что важнее для эволюции — война или сотрудничество? Книга Александра Маркова и Елены Наймарк рассказывает о новейших исследованиях молекулярных генетиков и находках палеонтологов, которые дают ответы на эти и многие другие вопросы о видоизменениях в природе. Тысячи открытий, совершенных со времен Дарвина, подтверждают догадки родоначальников теории эволюции; новые данные ничуть не разрушают основы эволюционной теории, а напротив, лишь укрепляют их.
Светлана Бурлак «Происхождение языка»: В книге собраны и обобщены в единую картину данные лингвистики, нейрофизиологии, когнитивной науки, антропологии, археологии, этологии, генетики и других наук, так или иначе проливающие свет на происхождение языка. Строгость научного подхода к фактам, четкость формулировок сочетаются с доступностью изложения, что делает книгу интересной для широкого круга читателей.
Даниэль Канеман «Думай медленно… Решай быстро»: Наши действия и поступки определены нашими мыслями. Но всегда ли мы контролируем наше мышление? Нобелевский лауреат Даниэль Канеман объясняет, почему мы подчас совершаем нерациональные поступки и как мы принимаем неверные решения. У нас имеется две системы мышления. «Медленное» мышление включается, когда мы решаем задачу или выбираем товар в магазине. Обычно нам кажется, что мы уверенно контролируем эти процессы, но не будем забывать, что позади нашего сознания в фоновом режиме постоянно работает «быстрое» мышление — автоматическое, мгновенное и неосознаваемое
Эрик Кандель «В поисках памяти»: В этой книге, посвященной истории возникновения и развития науки о биологической основе человеческой психики, Эрик Кандель разъясняет революционные достижения современной биологии и проливает свет на то, как бихевиоризм, когнитивная психология и молекулярная биология породили новую науку. Книга начинается с воспоминаний о детстве в оккупированной нацистами Вене и описывает научную карьеру Канделя, от его раннего увлечения историей и психоанализом до новаторских работ в области изучения клеточных и молекулярных механизмов памяти, за которые он удостоился Нобелевской премии. Эта книга — о поиске биологических основ человеческой памяти.
Александр Соколов «Мифы об эволюции человека»: Отрекся ли Чарльз Дарвин в конце жизни от своей теории эволюции человека? Застали ли древние люди динозавров? Правда ли, что Россия — колыбель человечества, и кто такой йети — уж не один ли из наших предков, заблудившийся в веках? Хотя палеоантропология — наука об эволюции человека — переживает бурный расцвет, происхождение человека до сих пор окружено множеством мифов. Это и антиэволюционистские теории, и легенды, порожденные массовой культурой, и околонаучные представления, бытующие среди людей образованных и начитанных. Хотите узнать, как все было «на самом деле»? Александр Соколов, главный редактор портала антропогенез.ру, собрал целую коллекцию подобных мифов и проверил, насколько они состоятельны.
Нил Шубин «Внутренняя рыба. История человеческого тела с древнейших времен до наших дней»: Почему мы выглядим так, как выглядим? Что общего между человеческими руками и, допустим, крылышками бабочки? И как связаны между собой волосы, молочные железы и сложное устройство нашего уха? Эти вопросы только кажутся праздными — на деле ответы на них позволят нам лучше понять строение человеческого организма, а значит, найти причину его слабостей и болезней. Нил Шубин, профессор анатомии, палеонтолог и один из первооткрывателей легендарного тиктаалика (промежуточного звена между рыбами и наземными животными), предлагает читателю совершить увлекательное путешествие к истокам эволюции и посмотреть, как на протяжении трех с половиной миллиардов лет формировалось и совершенствовалось наше тело.
Тальма Лобель «Теплая чашка в холодный день»: В своей книге американский психолог Тальма Лобель рассказывает, как реакции наших органов чувств на внешние раздражители подсознательно влияют на наше поведение и решения, которые мы принимаем. Наш организм устроен так, что какие-то ощущения — тепло, мягкость, сладость — нам приятны, а какие-то — холод, твердость, горечь и т.д. — вызывают неприязнь и беспокойство. Можно ли научиться понимать «язык тела» и использовать эти знания с пользой для себя? Конечно! О том, как поднимать настроение себе и близким, создавать комфортные условия для жизни дома и общения работе, и даже влиять на исход важных переговоров, применяя познания о «физическом» интеллекте, рассказывается в книге.
Роб Найт «Смотри, что у тебя внутри»: Мы знаем, кто вы такой: человеческое существо, двуногое животное с бесконечно мощным разумом, венец творения, никогда не прочитавший до конца ни одного пользовательского соглашения — просто поставьте, где надо, галочку. А теперь знакомьтесь, это тоже вы: триллионы мельчайших существ, обитающих в ваших глазах, ушах и обширных поместьях, именуемых вашим кишечником. Эти невидимые глазу организмы необычайно могущественны: от них зависит не только наше физическое здоровье, они определяют наше настроение, наши вкусы и саму нашу личность. «Смотри, что у тебя внутри» — не просто рассказ о людях и микробах: это увлекательный путеводитель по самым укромным уголкам нашего тела и одновременно горячий репортаж с переднего края науки XXI века. В микробиологии сегодня происходит настоящая революция.
Марк Чангизи «Революция в зрении»: Как вышло так, что наши глаза смотрят вперед, и почему у нас нет глаз на затылке? Когда выгоднее быть циклопом? Каким образом зрение нас обманывает? Почему человек видит мир в цвете? Как родилась письменность, почему буквы именно такие, и при чем здесь естественный отбор? Неожиданные ответы на эти вопросы дает американский нейробиолог Марк Чангизи. Ученый на новейшем материале и с помощью многочисленных иллюстраций, в том числе цветных, объясняет различные аспекты нашего зрения и разрушает устоявшиеся представления о нем.
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