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Posted 17 января 2017, 14:26

Published 17 января 2017, 14:26

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Почти 2 тысячи ДТП произошло в Перми за 2016 год

Почти 2 тысячи ДТП произошло в Перми за 2016 год

17 января 2017, 14:26
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Самым аварийным районом 2016 года стал Индустриальный. Здесь произошло 339 ДТП, в которых погибли 14 человек и 410 получили травмы.

В ГИБДД по Перми подвели итоги 2016 года. За минувший год на дорогах Перми произошло 1881 ДТП. В этих авариях погибли 70 человек и более 2,2 тыс. человек получили различные травмы.

За год количество ДТП выросло в двух районах города: в Мотовилихинском — на 11,6% (336 ДТП) и Орджоникидзевском — на 12,4% (191 ДТП). Самым аварийным районом стал Индустриальный — здесь было зарегистрировано 339 ДТП в которых погибли 14 человек и 410 получили травмы.

За 2016 год в краевом центре водители допустили 238 наездов на пешеходов на пешеходных переходах, семь человек погибли, 294 травмировано. По невнимательности самих пешеходов произошло 233 ДТП, при этом 25 человек погибли, а 214 получили различные травмы.

Наибольшее число ДТП по вине невнимательных пешеходов (43 ДТП) зарегистрировано в Мотовилихинском районе.

Как сообщают в ГИБДД по городу Перми, в 2016 году ухудшилась обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом. За прошедший год в Перми зарегистрировано 246 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 3 ребенка погибли, 261 получил различные травмы.

#Авто#Дтп#Жесть#Статистика аварий
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