Почти 2 тысячи ДТП произошло в Перми за 2016 год

За год количество ДТП выросло в двух районах города: в Мотовилихинском — на 11,6% (336 ДТП) и Орджоникидзевском — на 12,4% (191 ДТП). Самым аварийным районом стал Индустриальный — здесь было зарегистрировано 339 ДТП в которых погибли 14 человек и 410 получили травмы.