Полицейские задержали на станции Пермь-2 подростков, сбежавших из детского дома

Posted 28 января 2017, 07:50
Published 28 января 2017, 07:50
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
В четверг, 26 января, сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Пермского ЛО МВД России на транспорте задержали трех подростков. Молодые люди находились на перроне Горнозаводского направления станции Пермь-2 без сопровождения взрослых и ожидали электропоезд.
Когда полицейские привели подростков в отделение по делам несовершеннолетних, выяснилось, что они находятся в розыске.
25 января 2017 года трое подростков, один — 2002 года рождения и двое — 2003 года рождения, сбежали из детских домов Перми, примерно сутки они находились в городе. На железнодорожный вокзал компания пришла, чтобы на электричке поехать в Чусовой, навестить бабушку одного из сбежавших подростков.
Сотрудники Пермского ЛО с несовершеннолетними провели профилактические беседы и осведомили инициаторов розыска. После чего ребята в сопровождении стражей порядка были доставлены в детский дом.