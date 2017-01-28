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Posted 28 января 2017, 07:50

Published 28 января 2017, 07:50

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Полицейские задержали на станции Пермь-2 подростков, сбежавших из детского дома

Полицейские задержали на станции Пермь-2 подростков, сбежавших из детского дома

28 января 2017, 07:50
Фото: Properm.ru.
Примерно сутки ребята находились в розыске. На вокзал они пришли, чтобы отправиться в Чусовой навестить бабушку одного из сбежавших.

В четверг, 26 января, сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Пермского ЛО МВД России на транспорте задержали трех подростков. Молодые люди находились на перроне Горнозаводского направления станции Пермь-2 без сопровождения взрослых и ожидали электропоезд.

Когда полицейские привели подростков в отделение по делам несовершеннолетних, выяснилось, что они находятся в розыске.

25 января 2017 года трое подростков, один — 2002 года рождения и двое — 2003 года рождения, сбежали из детских домов Перми, примерно сутки они находились в городе. На железнодорожный вокзал компания пришла, чтобы на электричке поехать в Чусовой, навестить бабушку одного из сбежавших подростков.

Сотрудники Пермского ЛО с несовершеннолетними провели профилактические беседы и осведомили инициаторов розыска. После чего ребята в сопровождении стражей порядка были доставлены в детский дом.

#Происшествия#Сбежал из дома#Детский дом#Подростки#Сбежали из детского дома
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