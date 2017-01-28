Полицейские задержали на станции Пермь-2 подростков, сбежавших из детского дома

25 января 2017 года трое подростков, один — 2002 года рождения и двое — 2003 года рождения, сбежали из детских домов Перми, примерно сутки они находились в городе. На железнодорожный вокзал компания пришла, чтобы на электричке поехать в Чусовой, навестить бабушку одного из сбежавших подростков.