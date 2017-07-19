В Пермском крае у экстремиста конфисковали компьютер

Жителя Пермского края осудили за публикацию экстремистских материалов в социальной сети ВКонтакте. По информации пресс-службы прокуратуры по нашему региону, 40-летний житель Осы опубликовал на свой странице тексты и графические материалы, которые возбуждали ненависть и вражду к представителям народов ближнего зарубежья.