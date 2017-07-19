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Posted 19 июля 2017, 07:04

Published 19 июля 2017, 07:04

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

В Пермском крае у экстремиста конфисковали компьютер

В Пермском крае у экстремиста конфисковали компьютер

19 июля 2017, 07:04
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Экстремизм

Жителя Пермского края осудили за публикацию экстремистских материалов в социальной сети ВКонтакте. По информации пресс-службы прокуратуры по нашему региону, 40-летний житель Осы опубликовал на свой странице тексты и графические материалы, которые возбуждали ненависть и вражду к представителям народов ближнего зарубежья.

Суд приговорил мужчину к 10 месяцам исправительных работ. Кроме того, он будет отдавать в доход государства 15% своего заработка. Компьютер, при помощи которого житель Осы совершил преступление, конфискован.

#Происшествия#Экстремизм
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