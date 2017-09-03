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Posted 3 сентября 2017, 03:32

Published 3 сентября 2017, 03:32

Modified 1 марта 2023, 19:03

Updated 1 марта 2023, 19:03

Сегодня состоится Пермский марафон

3 сентября 2017, 03:32
Сюжет
Пермский марафон
Участники уже готовятся к забегам, сейчас идет разминка.

Пермский Марафон впервые пройдет по центральным улицам Перми.

Старт и финиш Марафона на площади возле Театра-Театр.

Соревнования для мужчин и женщин проводятся на дистанциях:

42 км 195 м
21,1 км
10 км
3 км

Девиз марафона: «Одержи победу над суровыми условиями промышленного края в городе, с которого начинается Европа».

Главный приз за победу в марафоне 500 000 рублей!

Сегодня, 3 сентября 2017 года, работа стартово-финишного городка Пермского международного марафона началась с открытия ЭКСПО-выставки, разминки и стартов на длинные дистанции.

07:00 — открытие раздевалок для спортсменов перед центральным входом Театра-Театра.

08:30 — разминка спортсменов перед длинными дистанциями.

09:00 — старт забегам на 42,195 км, 21,1 км и 10 км.

10:30 — награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 10 км.

11:30 — награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 21,1 км.

13:00 — торжественное приветствие участников мероприятия.

13:15 — награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на марафонской дистанции 41,295 км.

13:30 — разминка для любителей здорового образа жизни.

14:00 — старт забега на 3 км.

15:00 — церемония закрытия

16:00 — закрытие финиша.

#Общество#Пермский марафон
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