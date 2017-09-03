Сегодня состоится Пермский марафон

Posted 3 сентября 2017, 03:32
Published 3 сентября 2017, 03:32
Modified 1 марта 2023, 19:03
Updated 1 марта 2023, 19:03
Пермский Марафон впервые пройдет по центральным улицам Перми.
Старт и финиш Марафона на площади возле Театра-Театр.
Соревнования для мужчин и женщин проводятся на дистанциях:
42 км 195 м
21,1 км
10 км
3 км
Девиз марафона: «Одержи победу над суровыми условиями промышленного края в городе, с которого начинается Европа».
Главный приз за победу в марафоне 500 000 рублей!
Сегодня, 3 сентября 2017 года, работа стартово-финишного городка Пермского международного марафона началась с открытия ЭКСПО-выставки, разминки и стартов на длинные дистанции.
07:00 — открытие раздевалок для спортсменов перед центральным входом Театра-Театра.
08:30 — разминка спортсменов перед длинными дистанциями.
09:00 — старт забегам на 42,195 км, 21,1 км и 10 км.
10:30 — награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 10 км.
11:30 — награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 21,1 км.
13:00 — торжественное приветствие участников мероприятия.
13:15 — награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на марафонской дистанции 41,295 км.
13:30 — разминка для любителей здорового образа жизни.
14:00 — старт забега на 3 км.
15:00 — церемония закрытия
16:00 — закрытие финиша.