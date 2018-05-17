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Posted 17 мая 2018, 05:13

Published 17 мая 2018, 05:13

Modified 24 декабря 2024, 18:38

Updated 24 декабря 2024, 18:38

Минздрав Прикамья инициировал увольнение трех главврачей. Кому это выгодно?

17 мая 2018, 05:13
Увольнения руководителей могут быть связаны с планами минздрава по реорганизации некоторых медучреждений.

Как стало известно Properm.ru, накануне Министерство здравоохранения Пермского края инициировало увольнение сразу трех руководителей подведомственных учреждений. В частности, в отставки ушли директор «Медицинского информационно-аналитического центра» Сергей Степнов, главный врач «Краевого фтизиопульмонологического медицинского центра» Михаил Ждакаев и главврач Пермской краевой клинической инфекционной больницы Людмила Наумова.

Михаил Ждакаев работал в должности главврача полтора года. Он был назначен на эту должность в декабре 2016 года, после того как прошло объединение тубдиспансеров в регионе в одно юрлицо.

Как пояснили в краевом минздраве, Сергей Степнов ушел с этой должности по собственному желанию и теперь трудоустроился в этой же больнице заместителем. В новой должности он будет курировать приоритетный проект по медицинскому оборудованию. Людмила Наумова по достижению возраста переведена с должности главврача в организационно-методический отдел этого же медучреждения. Михаил Ждакаев покинул должность главврача после проверки краевого минздрава.

В минздраве пока не поясняют, кто займет освободившиеся должности. Но наш источник не исключает, что руководителями будут назначены люди, близкие к советнику губернатора Пермского края по вопросам здравоохранения Анатолию Зубареву. В частности, уже сегодня обсуждается вопрос о назначении главврачом Пермской краевой клинической инфекционной больницы бывшего главврача ПККБ, а ныне заместителя главного врача ГКБ №2 Валерия Блинова, который будет курировать проект по реорганизации краевой инфекционной больницы и центра СПИД. Строительство двух стационаров инфекционной больницы на 200 коек на участке на ул. Космонавта Леонова, 84, в непосредственной близости от краевого центра СПИД, планируется завершить в четвертом квартале 2019 года. Всего на возведение новых корпусов инфекционной больницы было выделено из бюджетов разных уровней 1,8 млрд рублей.

Сейчас главная инфекционная больница находится в самом центре города — на улице Пушкина рядом с автовокзалом и Центральным рынком. Пермяков давно смущало, что инфекционные корпуса находятся на таком оживленном месте и в аварийном состоянии.

Стоит заметить, что ситуация с массовым увольнением главврачей в Пермском крае не новая. Так, в октябре 2015 года своих должностей лишились сразу 30 руководителей медучреждений — с ними не были продлены контракты. В некоторых случаях это было связано не только с желанием минздрава внедрить новую систему конкурсного отбора главврачей в больницах Прикамья, но и с объединением больниц.

#Спецпроекты#Здоровье#Мнения
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