Минздрав Прикамья инициировал увольнение трех главврачей. Кому это выгодно?

В минздраве пока не поясняют, кто займет освободившиеся должности. Но наш источник не исключает, что руководителями будут назначены люди, близкие к советнику губернатора Пермского края по вопросам здравоохранения Анатолию Зубареву. В частности, уже сегодня обсуждается вопрос о назначении главврачом Пермской краевой клинической инфекционной больницы бывшего главврача ПККБ, а ныне заместителя главного врача ГКБ №2 Валерия Блинова, который будет курировать проект по реорганизации краевой инфекционной больницы и центра СПИД. Строительство двух стационаров инфекционной больницы на 200 коек на участке на ул. Космонавта Леонова, 84, в непосредственной близости от краевого центра СПИД, планируется завершить в четвертом квартале 2019 года. Всего на возведение новых корпусов инфекционной больницы было выделено из бюджетов разных уровней 1,8 млрд рублей.