В Прикамье за неделю от клещей пострадали более 230 человек

Posted 10 августа 2018, 04:16
Published 10 августа 2018, 04:16
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Роспотребнадзора сообщает о снижении клещевой активности в Пермском крае. За неделю с 3 августа по 9 августа от укусов клещей пострадали 233 человека, в том числе детей – 33.
Всего с начала сезона клещевой активности на вирусный энцефалит (КВЭ) исследовано 13009 клещей (процент зараженности составил 2,1%), на наличие возбудителей ИКБ исследовано 8090 клеща (процент зараженности - 39,2%), исследовано на наличие возбудителя эрлихиоза 6635 клещей (процент зараженности – 3,6%), исследовано на наличие возбудителя анаплазмоза 6576 клещей (процент зараженности - 1%).
В ведомстве отмечают, что заболеваемость КВЭ незначительно выше прошлогоднего уровня за аналогичный период, заболеваемость ИКБ ниже прошлогоднего уровня. Зарегистрированы два случая заболевания КВЭ связанных с употреблением сырого козьего молока.