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Posted 10 августа 2018, 04:16

Published 10 августа 2018, 04:16

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Прикамье за неделю от клещей пострадали более 230 человек

В Прикамье за неделю от клещей пострадали более 230 человек

10 августа 2018, 04:16
Фото: Properm.ru.
Специалисты напоминают, что лучшая мера профилактики, это прививка, которая является надежной защитой от клещевого вирусного энцефалита.

Роспотребнадзора сообщает о снижении клещевой активности в Пермском крае. За неделю с 3 августа по 9 августа от укусов клещей пострадали 233 человека, в том числе детей – 33.

Всего с начала сезона клещевой активности на вирусный энцефалит (КВЭ) исследовано 13009 клещей (процент зараженности составил 2,1%), на наличие возбудителей ИКБ исследовано 8090 клеща (процент зараженности - 39,2%), исследовано на наличие возбудителя эрлихиоза 6635 клещей (процент зараженности – 3,6%), исследовано на наличие возбудителя анаплазмоза 6576 клещей (процент зараженности - 1%).

В ведомстве отмечают, что заболеваемость КВЭ незначительно выше прошлогоднего уровня за аналогичный период, заболеваемость ИКБ ниже прошлогоднего уровня. Зарегистрированы два случая заболевания КВЭ связанных с употреблением сырого козьего молока.

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#Здоровье#Клещи
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