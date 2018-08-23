properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 августа 2018, 11:08

Published 23 августа 2018, 11:08

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В сентябре начнется суд над экс-министром спорта Пермского края

В сентябре начнется суд над экс-министром спорта Пермского края

23 августа 2018, 11:08
Фото: Properm.ru.
Павел Лях обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

3 сентября в Ленинском районном суде начнется судебный процесс по уголовному делу бывшего министра спорта Пермского края Павла Ляха. Под председательством судьи Олега Порошина в этот день пройдут предварительные слушания, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье».

Экс-чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Установлено, что в ноябре 2015 года обвиняемый подписал акт приемки законченного строительством объекта и другие документы, подтверждающие выполнение работ по госконтракту по замене покрытий футбольного поля и беговых дорожек стадиона «Динамо». При этом работы подрядчик не выполнил в полном объеме.

Лях свой вины не признает.

Главная новость по теме
Суд вынесет приговор бывшему министру спорта Пермского края‍
#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика