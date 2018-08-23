В сентябре начнется суд над экс-министром спорта Пермского края

Posted 23 августа 2018, 11:08
Published 23 августа 2018, 11:08
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
3 сентября в Ленинском районном суде начнется судебный процесс по уголовному делу бывшего министра спорта Пермского края Павла Ляха. Под председательством судьи Олега Порошина в этот день пройдут предварительные слушания, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье».
Экс-чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Установлено, что в ноябре 2015 года обвиняемый подписал акт приемки законченного строительством объекта и другие документы, подтверждающие выполнение работ по госконтракту по замене покрытий футбольного поля и беговых дорожек стадиона «Динамо». При этом работы подрядчик не выполнил в полном объеме.
Лях свой вины не признает.