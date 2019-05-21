Во что превратился портал «Управляем вместе» за два года? Результаты, проблемы и перспективы

Да-да, заявку могут отклонить и попросить ее переписать (объяснив, что и куда нажимать). Чаще всего обращения «возвращают» пользователю, когда информация не соответствует выбранной точке на карте или разделу. Например, если житель пишет: «Я вижу открытый люк, его нужно закрыть», а выбирает проблемную тему «Мусор на обочине дороги». Второй самый распространенный пример — несоответствие поставленного геотега и указанного вручную адреса. Делается это для того, чтобы человек, которому предстоит разбираться с вашей жалобой, понял, где и что ему делать.