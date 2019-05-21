Во что превратился портал «Управляем вместе» за два года? Результаты, проблемы и перспективы

Posted 21 мая 2019, 07:30
Published 21 мая 2019, 07:30
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
В 2017 году в Прикамье заработал проект регионального правительства портал «Управляем вместе». С его помощью жители региона могут следить за реализацией разных краевых программ и оценивать их результаты. Например, можно контролировать строительство дорог, благоустройством улиц и содержания общественных территорий.
Также здесь можно сообщить о текущих проблемах в своем дворе, районе, городе (почти по 100 темам). После регистрации на портале вы становитесь «частью системы», и у ваc появляется возможность решать проблемы без походов в администрацию, написания заявлений и ожидания ответа в течение 30 дней. Авторизоваться можно через аккаунт «ВКонтакте», Facebook, Госуслуги или по адресу электронной почты.
Кроме этого на портале публикуется информация о запланированных работах. Отыскав на карте свой дом, вы можете узнать, что в ближайшее время будет ремонтировать или строиться рядом с ним, и проконтролировать подрядчиков.
Сообщить о проблеме можно двумя способами: через приложение (пока есть только в AppStore) или на официальном сайте. В июне приложение будет доступно для пользователей Android. После того, как вы приложили фотографию и описали суть проблемы, ваша заявка попадает в службу модерации. Специалисты этого отдела оценивают ваше сообщение на соответствие требованиям.
Да-да, заявку могут отклонить и попросить ее переписать (объяснив, что и куда нажимать). Чаще всего обращения «возвращают» пользователю, когда информация не соответствует выбранной точке на карте или разделу. Например, если житель пишет: «Я вижу открытый люк, его нужно закрыть», а выбирает проблемную тему «Мусор на обочине дороги». Второй самый распространенный пример — несоответствие поставленного геотега и указанного вручную адреса. Делается это для того, чтобы человек, которому предстоит разбираться с вашей жалобой, понял, где и что ему делать.
После того, как сообщение проходит модерацию, оно появляется на общей карте и в личном кабинете ответственного чиновника. Ответ на жалобу должен поступить не позднее восьми рабочих дней. Исполнитель должен либо отчитаться о решении проблемы, либо сообщить, почему ее нельзя решить сейчас и обозначить срок решения. Например: «Спасибо за ваше обращение. К сожалению, за восемь дней мы не успеем закрыть люк, потому что сейчас ожидаем поставку крышек люков. В качестве временного решения было установлено ограждение. Полностью проблема будет устранена до 20 мая 2019 года».
В некоторых случаях на обращения жителей реагируют быстро. Например, в Перми на перекрестке улиц Екатерининской и газеты Звезда дорожный знак почти полностью закрывал светофор, делал его бесполезным для пешеходов и повышал риск ДТП. На замечание пермяка отреагировали быстро, об устранении проблемы отчитались уже на следующий день.
По регламенту, опубликованному на сайте, за отработку жалобы в администрации отвечают три чиновника: первый — фактический исполнитель, второй — руководитель ответственного отдела администрации муниципального образования, третий — замглавы, отвечающий за определенный блок. Второй обязательно должен проверить, как отработал первый, а третий включается в работу, если вас не устроил ответ, и вы с ним не согласились.
Есть куда расти. По данным, предоставленным командой проекта «Управляем вместе», сейчас через модерацию ежедневно проходит около 150сообщений, а за два года на «Управляем вместе» было опубликовано более 14 тыс. сообщений пользователей. Чаще всего жители края жалуются на неубранные снег и гололед (2,5 тыс. сообщений), мусор и свалки (2,4 тыс. сообщений), ямы и выбоины на дорогах (1,8 тыс. сообщений).
По данным портала, за два года 82% признанных проблем якобы были решены. Однако иногда ответы властей вызывают возмущение или как минимум смех. Не секрет, что иногда они ищут легкие пути и просто стремятся отчитаться перед начальством.
Претензии на такие ответы чиновников можно (и нужно) отправлять. Делается это в личном кабинете. Нажимаете: «Опровергнуть», пишете комментарий и прикладываете фотографию в качестве доказательства. Чиновник обязан отреагировать, а затем вновь отчитаться о работе.
Хочется верить, что все делается ради прекрасного будущего. Чтобы дороги и тротуары были ровными, газоны красивыми, канализационные люки закрытыми, дыр в заборах не было, дома не рушились, а деньги налогоплательщиков (наши с вами) тратились с умом.
Сейчас на основании жалоб жителей составляется рейтинг территорий региона, за который с глав этих муниципалитетов спрашивают. Как сильно? Пока непонятно. Поскольку к объективности самого рейтинга есть вопросы. В десятку лучших входят самые «пассивные» территории, где люди жалуются меньше всего.
В долгосрочной перспективе портал должен стать площадкой, на которой сосредоточится вся «жизнь» региона. «Управляем вместе» хотят интегрировать с сайтами органов власти и местных администрацией, использовать как площадку для общественных обсуждений и библиотеками с ответами на самые частые вопросы жителей.
Кроме этого, опыт «Управляем вместе» и подобных ему сервисов («Активный гражданин», «Добродел») должны масштабировать по всей стране. Можно ли проект «накатывать» на другие территории России? Наверное, да, но после того, как все «винтики» будут подкручены, а механизм взаимодействия жителей с чиновниками налажен. Чтобы понять способен ли портал «Управляем вместе» помочь в решении реальных проблем, площадку нужно тестировать и больше «нагружать» работой. Может быть тогда будет меньше случаев, когда властям нужен месяц для уборки газона от мелкого бытового мусора, как это недавно произошло в Перми.