Край потратит 61 млн рублей, чтобы следить за строительством новой сцены Пермской оперы и Заводом Шпагина

Второе подразделение предлагается создать в ГКУ «Центр обслуживания учреждений». Оно будет следить за реконструкцией и строительством объектов культуры на территории Завода Шпагина, а также обеспечивать эффективное использование территории пространства. Для этого штат ГКУ «ЦБУ» увеличат на 13 ставок. Расходы на эти цели в ближайшие годы составят 33,4 млн рублей: 5,6 млн рублей в 2019 году и 13,9 млн рублей в 2020 и 2021 годах.