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Posted 28 августа 2019, 04:42

Published 28 августа 2019, 04:42

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Край потратит 61 млн рублей, чтобы следить за строительством новой сцены Пермской оперы и Заводом Шпагина

28 августа 2019, 04:42
Сюжет
Пермь 300
Губернатор предложил создать отдельные дирекции, которые будут сосредоточены только на двух инфраструктурных проектах.

В Пермском крае появятся новые бюджетные структурные подразделения, которые будут заниматься реализацией крупных инфраструктурных проектов — новой сценой Пермского театра оперы и балета и культурным кластером Завод Шпагина. Соответствующее предложение губернатор Максим Решетников внес на рассмотрение Заксобрания Пермского края, поскольку новые структуры потребуют внести изменений в краевой бюджет.

Первое подразделение появится на базе Управления капитального строительства Пермского края. Создание дирекции потребует увеличение штата чиновников на 11 человек. Дополнительные затраты на их содержание составят 4,8 млн рублей в 2019 году, 11,7 млн рублей — в 2020 году и 11,5 млн рублей — 2021 году (28 млн рублей за три года).

Второе подразделение предлагается создать в ГКУ «Центр обслуживания учреждений». Оно будет следить за реконструкцией и строительством объектов культуры на территории Завода Шпагина, а также обеспечивать эффективное использование территории пространства. Для этого штат ГКУ «ЦБУ» увеличат на 13 ставок. Расходы на эти цели в ближайшие годы составят 33,4 млн рублей: 5,6 млн рублей в 2019 году и 13,9 млн рублей в 2020 и 2021 годах.

Помимо этого региональные власти хотят увеличить расходы:

  • на содержание Завода Шпагина, выделив дополнительно 16,1 млн рублей в 2019 году и по 5,8 млн рублей в 2020 и 2021 годах;
  • на переезд художественной галереи — 22 млн рублей в 2019 году и 19 млн рулей в 2020 году.

Предложение губернатора региональные парламентарии рассмотрят на сентябрьском пленарном заседании.

#Недвижимость#Пермь 300
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