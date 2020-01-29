Эксперт Минздрава назвал возможный срок появления китайского коронавируса в России

Posted 29 января 2020, 07:27
Published 29 января 2020, 07:27
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Новый коронавирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Это следует из презентации профессора Владимира Чуланова — замдиректора ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава, первое упоминание которой сегодня появилось в издании «Фармвестник». Несмотря на высокий риск завоза вируса в Россию, угроза его распространения оценивается экспертами как низкая, говорится в презентации.
27 января председатель правительства России Михаил Мишустин провел совещание о комплексе мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и готовности системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи, протокол встречи сегодня опубликован на официальном сайте кабинета министров. На совещании был создан оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти для контроля предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
Кроме того, на совещании Мишустин поручил Роспотребнадзору разработать и сегодня представить проект национального плана по предупреждению завоза и распространения эпидемии. Особое внимание уделяется работе пунктов санитарно-карантинного контроля на постах государственной границы.
В Перми эпидемиологи работают на таких пунктах в аэропорту Большое Савино и на железнодорожном вокзале Пермь-2. Поезд сообщением Пекин — Москва проходит по территории региона каждое воскресенье. Как пояснили Properm.ru в пресс-службе Пермского направления Свердловской железной дороги, эпидемический режим соблюдается для всех поездов дальнего следования, пассажиры составов из Китая сейчас проходят обязательный эпидемический контроль на границы России с Монголией. Ближайший поезд Пекин — Москва совершит двадцатиминутную остановку на станции Пермь-2 в воскресенье, 2 февраля.
В мире инфицировано более 4,5 тыс. человек, 106 из них умерли. Источник и природный резервуар инфекции не установлен, но эксперты полагают, что первое заражение могло произойти от летучих мышей, также следует из презентации Чуланова. 2019-nCoV является рекомбинантным вирусом между коронавирусом летучей мыши и коронавирусом неизвестного происхождения.
Предполагается, что первые случаи заболевания связаны с посещением рынка морепродуктов в городе Ухань. Там продавались домашняя птица, змеи, летучие мыши и другие животные. Оптовый рынок морепродуктов был закрыт 1 января 2020 года для дезинфекции, после чего были проверены и другие продуктовые рынки Уханя.
В связи с карантином в Китае ограничили перемещения в нескольких крупных городах провинции Хубэй: Ухань (11 млн человек), Хуанган (6 млн человек), Чиби (1 млн человек), Эчжоу (1 млн человек), Сяньнин (2,5 млн человек). Приостановлено движение транспорта, закрыты аэропорты и вокзалы, отменены все массовые мероприятия. Населению запрещен выезд из городов без серьезных оснований.