Эксперт Минздрава назвал возможный срок появления китайского коронавируса в России

В Перми эпидемиологи работают на таких пунктах в аэропорту Большое Савино и на железнодорожном вокзале Пермь-2. Поезд сообщением Пекин — Москва проходит по территории региона каждое воскресенье. Как пояснили Properm.ru в пресс-службе Пермского направления Свердловской железной дороги, эпидемический режим соблюдается для всех поездов дальнего следования, пассажиры составов из Китая сейчас проходят обязательный эпидемический контроль на границы России с Монголией. Ближайший поезд Пекин — Москва совершит двадцатиминутную остановку на станции Пермь-2 в воскресенье, 2 февраля.