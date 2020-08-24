С 2021 года россиян обяжут маркировать домашних животных за свой счет

Posted 24 августа 2020, 03:47
Published 24 августа 2020, 03:47
Modified 2 марта 2023, 15:46
Updated 2 марта 2023, 15:46
Осенью на рассмотрение Госдумы внесут законопроект об обязательной маркировке домашних животных. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой не Минсельхоз РФ. Необходимость обязательной идентификации животных федеральное ведомство объясняет предотвращением распространения заразных болезней, а также для выявления источников их возбудителей.
В министерстве полагают, что до конца года депутаты примут поправки в законодательные акты о правовом регулировании отношений в области ветеринарии, и уже с 2021 года россияне будут обязаны маркировать своих питомцев. Делать это россиянам придется за свой счет. По предварительным расчетам Минсельхоза, процедура может стоить до 500 рублей. За отказ от маркировки домашнего животного предусмотрен административный штраф от 500 до 1 тыс. рублей (ст. 10.6 КоАП).