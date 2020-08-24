С 2021 года россиян обяжут маркировать домашних животных за свой счет

В министерстве полагают, что до конца года депутаты примут поправки в законодательные акты о правовом регулировании отношений в области ветеринарии, и уже с 2021 года россияне будут обязаны маркировать своих питомцев. Делать это россиянам придется за свой счет. По предварительным расчетам Минсельхоза, процедура может стоить до 500 рублей. За отказ от маркировки домашнего животного предусмотрен административный штраф от 500 до 1 тыс. рублей (ст. 10.6 КоАП).