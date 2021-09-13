Снова более 20 смертей. Власти отчитались о ситуации с коронавирусом за сутки

Posted 13 сентября 2021, 08:37
Published 13 сентября 2021, 08:37
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
За последние 24 часа в Пермском крае COVID-19 диагностировали у 443 человек: 399 заболевших оставили лечиться на дому, 44 — госпитализировали.
«Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 93 713. В числе 443 новых инфицированных 178 пациентов мужского пола, 265 — женского, среди заболевших 90 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 63 человека, от 30 до 49 лет — 134 человека, 96 в возрасте 50–64 и 60 человек старше 65 лет», — сообщает пресс-служба краевого правительства.
Количество смертей от коронавируса в регионе увеличилось до 4 394 (+23 за сутки). В больницах находятся 3 035 пациентов: 1589 из них — на искусственной вентиляции легких. Всего в регионе свободно 25,9% мест от фактически развернутого коечного фонда. На карантине сейчас находятся 17 160 жителей региона из-за подозрения на COVID-19.
На сегодня первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 723 552 жителей региона, полностью завершили курс иммунизации — 587 911.