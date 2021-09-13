Топ-менеджеров свинокомплекса в Майском привлекут к ответственности за его банкротство

10 сентября 2021 года арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению сумму, на которую могут привлечь к ответственности топ-менеджеров «Свинокомплекса Пермский», она составила 349,6 млн рублей. Это размеры контрактов которые заключались с контрагентами, в том числе — это договоры с АО «Пермский Свинокомплекс» на общую сумму 196,2 млн рублей и открытая в «Россельхозбанке» кредитная линия на сумму 66,4 млн рублей, а также долги перед «Пермэнергосбытом» на 20 млн рублей и задолженность по налогам на 64,3 млн рублей.