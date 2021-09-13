Топ-менеджеров свинокомплекса в Майском привлекут к ответственности за его банкротство

Posted 13 сентября 2021, 13:05
Published 13 сентября 2021, 13:05
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В рамках дела о банкротстве ООО «Свинокомплекс Пермский» рассчитана сумма убытков, по которым планируется привлечь топ-менеджеров и собственников компании. На сегодня в перечне контролирующих предприятие лиц, которые могут быть признаны судом ответственными за банкротство предприятия, только трое — директор общества Сергей Легонький и совладельцы группы компаний «Синергия» Сергей и Светлана Головачевы. Окончательный список привлекаемых к ответстенности не опеределен.
10 сентября 2021 года арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению сумму, на которую могут привлечь к ответственности топ-менеджеров «Свинокомплекса Пермский», она составила 349,6 млн рублей. Это размеры контрактов которые заключались с контрагентами, в том числе — это договоры с АО «Пермский Свинокомплекс» на общую сумму 196,2 млн рублей и открытая в «Россельхозбанке» кредитная линия на сумму 66,4 млн рублей, а также долги перед «Пермэнергосбытом» на 20 млн рублей и задолженность по налогам на 64,3 млн рублей.
Кроме того, 10 сентября суд отказал региональному АО «Пермский свинокомплекс» в удовлетворении жалобы на действия конкурсного управляющего Аглаи Лясман. АО «Пермский свинокомплекс» пыталось доказать, что управляющая намеренно затягивала проведение торгов по продаже свинопоголовья, однако суд не нашел этому подстверждений и ходатайство отклонил.
В начале сентября процедура банкротства ООО «Свинокомплекс Пермский» была продлена на четыре месяца. 28 августа с торгов ушло практически все стадо, находящееся на территории АО «Пермский свинокомплекс» в Майском, было продано с торгов. Информация опубликована в Едином федедальном реестре сведений о банкротстве. Свинопоголовье, находящееся в залоге у регионального агрохолдинга за 47 млн рублей купило ООО «Спецмашактив» из Санкт-Петербурга (начальная цена составляла 149,8 млн рублей). Разделенное на 24 лота по тысяче голов залоговое стадо «Россельхозбанка» (вторая часть стада) купили несколько компаний, в общем за 22,7 млн рублей.