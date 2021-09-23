Министр образования Прикамья проведет краевое родительское собрание

Стрельба в кампусе ПГНИУ произошла 20 сентября, в 11:30. Тогда первокурсник Тимур Бекмансуров, вооруженным с дробовиком, прошел через КПП, по территории вуза, расстреливая студентов. Внутри восьмого корпуса он убил минимум двух человек. Обезвредить стрелка смог лейтенант службы ДПС Константин Калинин, который вступил в перестрелку с преступником и ранил его. Сейчас Бекмансуров находится в тяжелом состоянии — ему ампутировали ногу.