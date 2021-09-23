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Posted 23 сентября 2021, 05:11

Published 23 сентября 2021, 05:11

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Министр образования Прикамья проведет краевое родительское собрание

Министр образования Прикамья проведет краевое родительское собрание

23 сентября 2021, 05:11
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Стрельба в университете
В прямом эфире будут обсуждаться вопросы безопасности после массового убийства в Перми.

Сегодня, 23 сентября, в 19:00 министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина в прямом эфире в Instagram обсудит с психологами вопросы безопасности детей в образовательных учреждениях и интернете.

Специалисты объяснят, как не упустить ключевые сигналы в поведении ребенка, как ответить на его вопросы, связанные с трагедией в ПГИНУ, а представители общественной организации «Правда вместе» расскажут участникам мероприятия о детской безопасности в сети.

Стрельба в кампусе ПГНИУ произошла 20 сентября, в 11:30. Тогда первокурсник Тимур Бекмансуров, вооруженным с дробовиком, прошел через КПП, по территории вуза, расстреливая студентов. Внутри восьмого корпуса он убил минимум двух человек. Обезвредить стрелка смог лейтенант службы ДПС Константин Калинин, который вступил в перестрелку с преступником и ранил его. Сейчас Бекмансуров находится в тяжелом состоянии — ему ампутировали ногу.

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#Общество#Стрельба в университете#Образование
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