Министр образования Прикамья проведет краевое родительское собрание

Posted 23 сентября 2021, 05:11
Published 23 сентября 2021, 05:11
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Сегодня, 23 сентября, в 19:00 министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина в прямом эфире в Instagram обсудит с психологами вопросы безопасности детей в образовательных учреждениях и интернете.
Специалисты объяснят, как не упустить ключевые сигналы в поведении ребенка, как ответить на его вопросы, связанные с трагедией в ПГИНУ, а представители общественной организации «Правда вместе» расскажут участникам мероприятия о детской безопасности в сети.
Стрельба в кампусе ПГНИУ произошла 20 сентября, в 11:30. Тогда первокурсник Тимур Бекмансуров, вооруженным с дробовиком, прошел через КПП, по территории вуза, расстреливая студентов. Внутри восьмого корпуса он убил минимум двух человек. Обезвредить стрелка смог лейтенант службы ДПС Константин Калинин, который вступил в перестрелку с преступником и ранил его. Сейчас Бекмансуров находится в тяжелом состоянии — ему ампутировали ногу.