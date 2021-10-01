После трагедии в ПГНИУ руководство вуза может заключить договор об охране с Росгвардией

Решение о проведении переговоров с Росгвардией руководство вуза приняло после трагедии 20 сентября текущего года. 18-летний первокурсник юридического факультета ПГНИУ Тимур Бекмансуров взял ружье, прошел на территорию университета и открыл стрельбу по людям. В результате шесть человек погибли, еще 47 получили различные травмы. После происшествия Пермский университет ушел на дистанционное обучение. Руководство вуза планирует вернуть студентов к очным занятиям на следующей неделе, 9 октября.