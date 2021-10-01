После трагедии в ПГНИУ руководство вуза может заключить договор об охране с Росгвардией

Posted 1 октября 2021, 12:57
Published 1 октября 2021, 12:57
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Пермский классический университет хочет привлечь к охране своей территории подразделения Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба университета. Сейчас в общежитиях вуза вдвое увеличено количество охранников, а руководство вуза ведет переговоры с ведомством. Также ПГНИУ планирует усилить охрану во входных группах в кампус.
Безопасностью ПГНИУ занимается частное охранное предприятие ООО «Арсенал-Регион», с которым у университета заключен контракт до 2022 года. В пресс-службе вуза Properm.ru пояснили, что пока не собираются расторгать договор с компанией. Ранее об этом со ссылкой на собственный источник в университете писал РБК Пермь.
Решение о проведении переговоров с Росгвардией руководство вуза приняло после трагедии 20 сентября текущего года. 18-летний первокурсник юридического факультета ПГНИУ Тимур Бекмансуров взял ружье, прошел на территорию университета и открыл стрельбу по людям. В результате шесть человек погибли, еще 47 получили различные травмы. После происшествия Пермский университет ушел на дистанционное обучение. Руководство вуза планирует вернуть студентов к очным занятиям на следующей неделе, 9 октября.