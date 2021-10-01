properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября 2021, 12:57

Published 1 октября 2021, 12:57

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

После трагедии в ПГНИУ руководство вуза может заключить договор об охране с Росгвардией

После трагедии в ПГНИУ руководство вуза может заключить договор об охране с Росгвардией

1 октября 2021, 12:57
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Стрельба в университете
В прошлый понедельник 18-летний первокурсник открыл огонь по людям. В результате шесть человек погибли, а еще 47 пострадавших получили различные травмы.

Пермский классический университет хочет привлечь к охране своей территории подразделения Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба университета. Сейчас в общежитиях вуза вдвое увеличено количество охранников, а руководство вуза ведет переговоры с ведомством. Также ПГНИУ планирует усилить охрану во входных группах в кампус.

Безопасностью ПГНИУ занимается частное охранное предприятие ООО «Арсенал-Регион», с которым у университета заключен контракт до 2022 года. В пресс-службе вуза Properm.ru пояснили, что пока не собираются расторгать договор с компанией. Ранее об этом со ссылкой на собственный источник в университете писал РБК Пермь.

Решение о проведении переговоров с Росгвардией руководство вуза приняло после трагедии 20 сентября текущего года. 18-летний первокурсник юридического факультета ПГНИУ Тимур Бекмансуров взял ружье, прошел на территорию университета и открыл стрельбу по людям. В результате шесть человек погибли, еще 47 получили различные травмы. После происшествия Пермский университет ушел на дистанционное обучение. Руководство вуза планирует вернуть студентов к очным занятиям на следующей неделе, 9 октября.

Главная новость по теме
Properm.ru выяснил, кто охранял кампус ПГНИУ, где студент с дробовиком расстрелял 30 человек
#Общество#Стрельба в университете
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика