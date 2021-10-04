В Пермском крае снова начали разворачивать «коронавирусные» койки

В Пермском крае сейчас открыто максимальное количество «коронавирусных» коек с начала пандемии — 6 289 (в прошлом максимум 4 492). На них расположены 4 225 пациентов с коронавирусом и около 1,5 тыс. человек с пневмонией или без положительного теста на COVID-19, но с показаниями к госпитализации. При этом свободными остаются 9,1% «коронавирусных» коек — около 572 мест. Общее количество всех коек в регионе, включая и места для обычных пациентов составляет примерно 18 тыс.