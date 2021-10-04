В Пермском крае снова начали разворачивать «коронавирусные» койки

Posted 4 октября 2021, 11:39
Published 4 октября 2021, 11:39
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Пермском крае сейчас открыто максимальное количество «коронавирусных» коек с начала пандемии — 6 289 (в прошлом максимум 4 492). На них расположены 4 225 пациентов с коронавирусом и около 1,5 тыс. человек с пневмонией или без положительного теста на COVID-19, но с показаниями к госпитализации. При этом свободными остаются 9,1% «коронавирусных» коек — около 572 мест. Общее количество всех коек в регионе, включая и места для обычных пациентов составляет примерно 18 тыс.
Ситуация с коронавирусом быстро меняется. К примеру, 11 сентября Properm.ru писали, что в регионе начали переводить «ковидные» койки в штатный режим работы из-за снижения заболеваемости. Однако уже к середине месяца ситуация поменялась. Вирус начал распространятся активнее. С 21 по 29 сентября в регионе под ковид было отдано 811 коек, сообщили Properm.ru в Минздраве Прикамья. Больше всего мест перепрофилировано за этот период в:
За последние сутки в Пермском крае зафиксировано 510 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в регионе выявлено 103 584 случаев заражения: 91 099 пациентов выздоровели, 4 975 — скончались от COVID-19.