В Пермском крае прививки от коронавируса сделали более тысячи детей

Специалисты Минздрава рекомендуют проходить ревакцинацию от коронавируса каждые шесть месяцев для поддержания коллективного иммунитета. Среди взрослого населения 231,1 тыс. жителей региона начали ревакцинацию, 215 тыс. человек завершили процедуру — в их число входят и те, кто привился однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Всего с начала иммунизации в Пермском крае вакцинировались от коронавируса более 1 млн 163 тыс. человек или 58,3% от взрослого населения.