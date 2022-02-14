В Пермском крае прививки от коронавируса сделали более тысячи детей

Posted 14 февраля 2022, 08:10
Published 14 февраля 2022, 08:10
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
В Пермском крае вакцинацию от коронавируса прошли более 1 тыс. подростков (48,6% от объема поступившей вакцины) в возрасте от 12 до 17 лет. По данным Минздрава Прикамья на утро понедельника, 14 февраля, оставшиеся комплекты двухкомпонентной вакцины «Спутник-М» уже распределены, так как получены письменные согласия от родителей.
Всего в регион 25 января текущего года пришла партия из 2 160 комплектов препарата. Прививки подросткам делают в школах, а также детских поликлиниках по предварительной записи. Вакцинация от коронавируса проводится добровольно, с письменного согласия одного из родителей или опекуна несовершеннолетнего.
Специалисты Минздрава рекомендуют проходить ревакцинацию от коронавируса каждые шесть месяцев для поддержания коллективного иммунитета. Среди взрослого населения 231,1 тыс. жителей региона начали ревакцинацию, 215 тыс. человек завершили процедуру — в их число входят и те, кто привился однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Всего с начала иммунизации в Пермском крае вакцинировались от коронавируса более 1 млн 163 тыс. человек или 58,3% от взрослого населения.