Доверчивы как дети, живут как туристы. В Перми появилось комьюнити для иностранных студентов

Posted 27 февраля 2023,, 02:06
Published 27 февраля 2023,, 02:06
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Так получилось, что с 90-х годов прошлого века иностранные студенты, приезжающие учиться в Пермь, в свободное от занятий время были предоставлены сами себе. Тогда первые граждане Сирии, Туниса, Марокко поступали на подготовительный факультет в фарминституте, а уже после него начинали учебу в других вузах. Кроме возможности обучения на русском языке, пермские вузы сейчас предоставляют иностранцам возможность учиться на английском. Всё это плюс конкурентная цена обучения при высоком качестве образования делают пермские вузы привлекательными для иностранцев.
Двадцать лет назад иностранных студентов в Перми было всего несколько десятков, а список стран ограничен пятью-семью. Сейчас в пермских вузах учится более 4,2 тыс. молодых людей из почти шестидесяти стран. И это уже серьезная группа «образовательных туристов», которой необходима инфраструктура поддержки и сопровождения. Хотя формально никто не должен уделять иностранным студентам больше внимания, чем российским. Они точно так же получают места в общежитиях и могут получать по вопросам учебы и вузовской жизни помощь в деканате.
Но в реальности представители разных, в том числе и достаточно «закрытых» культур нуждаются в консультациях юриста, специалиста в банковской сфере, гида и других специалистов.
Поэтому то, что в 2022 году в Перми была создана некоммерческая организация «Пермский региональный центр иностранных обучающихся», — вполне естественный ход событий и «осознанная необходимость». Как рассказывает руководитель Центра Ольга Гончарова, только за полгода работы комьюнити в его мероприятиях приняли участие около 1,5 тыс. иностранных студентов. Несколько сотен человек получили консультации юристов, экономистов, соцработников.
— Помимо социализации и языковой адаптации, иностранный студент находится на учебе с 9 до 16 часов, где он запоминает что-то, коммуницирует с профессорами, живет полноценной студенческой жизнью. А после этого выходит за дверь и становится туристом, которому никто, кроме деканата и преподавателей, не помогает ничему научиться: ни отель, ни турагентство. Он начинает жить и набивать шишки самостоятельно в новой стране, в новой культуре. И часто неприятности случаются именно от незнания, — рассказывает Ольга Гончарова. — Проблема адаптации назрела уже давно, во всех регионах, потому что число иностранных обучающихся увеличивается. Даже хорошие ребята могут попасть в неприятности, не говоря уже о тех, кто неприятности ищет, оторвавшись от подола матери, пустившись во все тяжкие. Многие ребята приезжают к нам из стран с достаточно закрытой культурой, где девочки без сопровождения старших родственников не могут даже в кино сходить. А тут в свободное от учебы, факультативов и внеучебной деятельности вуза вермя они предоставлены полностью сами себе.
Пермяки, по сути, создали know-how среди регионов, правда, с учетом опыта РУДН. «Это наш отец, мать, библия и всё на свете. Они первопроходцы, первооткрыватели в работе с иностранными студентами», — делится Гончарова.
— Когда у ребят возникают какие-то потребности — обычные, простые, — то, обращаясь к преподавателям, они занимают время у людей, которые должны готовить лекции и практические занятия, но не обеспечивать быт. Допустим, студент утерял банковскую карту. Поскольку у него очень слабый русский, он опасается пойти в банк, и русских друзей еще не нажил. Пытается как-то выкрутиться своими силами. А теперь у него есть организация, которая ему поможет и, что важно, не возьмет с него никаких денег. Любой вопрос в рамках наших полномочий и компетенций мы решим.
Бывают случаи, когда ребята спрашивают, где есть скидки на продукты, в каких супермаркетах, и мы мониторим интернет. Пишем ответ с переводом на английский. Пока в арсенале нашего Центра только английский. В перспективе, надеюсь, появится китайский, хинди, арабский, какой угодно — те, которые востребованы у иностранных студентов.
Есть и другая сторона: научить студентов правилам безопасной жизни в России. В начале обучения им объясняют простые вещи, как-то — нельзя нарушать законы, ходить в отдаленных районах ночью одному, доверять незнакомым людям.
— Но предусмотреть все неожиданности сложно. Особенно это касается ребят, которые живут на квартирах. К ним может прийти кто-то, постучаться в дверь, сказать, что он от собственника — снимать показатели счетчика. Потом, по «результатам» показателей, сказать, что счетчик неправильный, пригрозить арестом, тюрьмой, штрафом и потребовать денег, чтобы избежать всего этого. Такие случаи были полгода назад — по нескольким квартирам с иностранными студентами прошлись мошенники. Там, где жили только девочки, девочки деньги дали. Там, где были мальчики, мальчики додумались позвонить нам, спросить. В результате решили проблемы, помогли общаться с полицией.
Обеспечить «спокойный тыл и быт» иностранным студентам — это только одна часть задач, которую решает Центр. Еще одна — познакомить иностранных студентов с русской культурой, адаптировать к жизни в России.
— Когда продумывали проект этой организации (АНО «живет» на субсидию Минобразования Пермского края. — Properm.ru), опасались, что иностранные студенты могут с недоверием отнестись к организации. Прежде чем всю эту историю начать, министр образования Раиса Кассина встретилась с иностранными студентами, пригласила ребят из разных вузов, в полу-неформальной обстановке в большом зале Политеха: какие у вас есть проблемы, какие есть нужды, как вам помогает вуз, в чем нуждаются вузы, как вы считаете? Сначала ребята робко сидели, слушали, впечатлившись, что к ним целый министр пришел. Потом очень открыто и активно стали спрашивать, начали рассказывать, что есть проблема со спортивными площадками, с проживанием в общежитиях. Всплыла сложность — попасть к стоматологу, целая куча различных проблем.
Так появилась идея создать некоммерческую организацию, которая стала центром по социализации и адаптации иностранных учащихся.
— Самая глубокая его цель в том, что, создавая комфортные условия жизни, мы показываем им нашу страну, интересную, привлекательную для учебы и сотрудничества, с серьезным научным потенциалом. Наши студенты, получая поддержку, понимают, что Россия — безопасное для жизни и учебы место: нас принимают, понимают, нас любят, с нами хорошо общаются, с нами работают, в нас заинтересованы.
По сути, через молодежь, которая сюда приехала учиться, формируется очень хорошее отношение к нашей стране. Потом эти ребята, которые учатся здесь на английском или на русском, адаптируются, ассимилируются в студенческом сообществе, в обществе в целом. Они необязательно остаются в Пермском крае, большинство рвутся в Питер и Москву, но они остаются на территории России, некоторые получают гражданство. И это прекрасно, когда к нам приезжают люди и хотят остаться в нашей стране, особенно сейчас.
Большие планы у Центра на развитие работы с иностранными студентами после появления в Перми кампуса.
— Кампус — это прекрасная история, потому что он ориентирован не только на иностранных студентов, но и на русских. Это будет огромная площадка, где множество учащихся из России и из-за рубежа смогут получить качественное образование, поработать в оснащенных по последнему слову техники лабораториях, позаниматься спортом в современных спортивных залах. Проект кампуса для нас приоритетен и важен. Мы со своей стороны поддерживаем его нашим стремлением создать для иностранных студентов комфортную обстановку.
Как успешный пример ассимиляции иностранных студентов Ольга Гончарова приводит поколения пермских студентов из Сирии. Они одними из первых, еще в 90-е годы начали учиться в пермских вузах, большей частью — в медуниверситете и фармакадемии. Сейчас уже известны династии врачей, получивших образование в Прикамье. «Наш выпускник не останется без работы на родине, значит, будет успешен. И он расскажет своим пациентам, друзьям, что получил хорошее образование в России».
А еще в Центре проходят разные культурные и спортивные мероприятия — перед Новым годом студенты презентовали друг другу национальную кухню, а на Татьянин день пошли кататься на лыжах. Все иностранцы сделали это в Перми впервые в жизни.
— У ребят из Индии в голове был фейк, что в России нестерпимо холодно, от этого холода можно умереть, всё ужасно. Приехав сюда из 50-градусной жарищи и попав в минус 20, они без шапки, без носков выскакивают на улицу и говорят: «Нам жарко, нам хорошо». Они не чувствуют разницы — для них ноль и минус 20 одинаково холодно, но не смертельно. Не так страшен мороз, как его рисуют. Ни одному студенту пока никто не дал замерзнуть до смерти.
На наши мероприятия мы обязательно приглашаем русских студентов, всегда. Мы показываем им, что иностранные студенты такие же, как мы. А иностранцам показываем, что русские ребята готовы с ними общаться, просто очень осторожничают. В итоге всегда получается веселая разношерстная тусовка, где все фотографируются, танцуют на дискотеке, едят блюда своей и другой страны, а в дальнейшем продолжают свое общение. Иностранцы повышают свои знания русского, русские — иностранного… После одного такого мероприятия девочки подошли и сказали: «Спасибо, что вы нас приглашаете, мы вынесли больше, чем из урока по английскому языку».