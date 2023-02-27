Доверчивы как дети, живут как туристы. В Перми появилось комьюнити для иностранных студентов

— Помимо социализации и языковой адаптации, иностранный студент находится на учебе с 9 до 16 часов, где он запоминает что-то, коммуницирует с профессорами, живет полноценной студенческой жизнью. А после этого выходит за дверь и становится туристом, которому никто, кроме деканата и преподавателей, не помогает ничему научиться: ни отель, ни турагентство. Он начинает жить и набивать шишки самостоятельно в новой стране, в новой культуре. И часто неприятности случаются именно от незнания, — рассказывает Ольга Гончарова. — Проблема адаптации назрела уже давно, во всех регионах, потому что число иностранных обучающихся увеличивается. Даже хорошие ребята могут попасть в неприятности, не говоря уже о тех, кто неприятности ищет, оторвавшись от подола матери, пустившись во все тяжкие. Многие ребята приезжают к нам из стран с достаточно закрытой культурой, где девочки без сопровождения старших родственников не могут даже в кино сходить. А тут в свободное от учебы, факультативов и внеучебной деятельности вуза вермя они предоставлены полностью сами себе.