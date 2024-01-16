properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по избиению мальчика в Кемерове

Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по избиению мальчика в Кемерове

16 января 2024, 04:28
Фото: 1MI
Следственные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с избиением младшего школьника толпой подростков в Кемерове. Данные о происшествии недавно появились в интернете, правоохранительные органы выявили их во время мониторинга СМИ.

Как сообщает VSE42.Ru со ссылкой на региональное следственное управление, по факту избиения организована и проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося выясняются. Кроме того, глава СК России Бастрыкин поручил доложить о проверочных мероприятиях и установленных обстоятельствах.

Читайте также:
Бастрыкин поручил доложить о следствии по делу об исчезновении Кати ЧетинойГлава СК России взял на контроль проверку ситуации с домом без отопления в СоликамскеВ Октябрьском Пермского края, где сожгли девочку, снова произошло жестокое убийство
#Происшествия#Детский мир#Бастрыкин#Следственный комитет#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
«Мотив отсутствует, корысти нет». Зампред правительства Прикамья не признает вину
Сегодня, 07:55
В Барде возбудили уголовное дело из-за вырубки леса в природном заказнике
Сегодня, 08:00
В Прикамье отменили запрет для мигрантов на работу в общественном транспорте
Сегодня, 05:56
Власти выдали разрешение на возведение строительного гипермаркета в микрорайоне Ива
Сегодня, 06:47
Экс-директор «Мотовилихинских заводов» в конце января покинет предприятия
Сегодня, 05:18
Власти Прикамья получат доступ к информации частных систем видеонаблюдения
Сегодня, 05:20