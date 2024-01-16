Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по избиению мальчика в Кемерове

Как сообщает VSE42.Ru со ссылкой на региональное следственное управление, по факту избиения организована и проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося выясняются. Кроме того, глава СК России Бастрыкин поручил доложить о проверочных мероприятиях и установленных обстоятельствах.