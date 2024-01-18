Юным поджигателям трансформаторов в Чайковском вынесли приговор

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
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Updated Сегодня, 13:46
Чайковский городской суд приговорил двоих юных поджигателей из Чайковского к ограничению свободы на год и на десять месяцев, рассказали журналисту Properm.ru в суде. Одному из осужденных наказание было заменено мерами воспитательного характера* — его роль в поджогах сводилась к тому, что он снимал процесс на видео и отправлял «куратору», дававшему школьникам задания через соцсети и мессенджеры. Обоим подросткам на момент вынесения приговора исполнилось по 16 лет, рассказали в суде.
Как стало известно журналисту Properm.ru, поскольку чайковские поджигатели не были ранее на учете в полиции, в школе и по месту жительства характеризовались положительно, а их семьи считаются в Чайковском вполне респектабельными, изначально полиция выходила с ходатайством о прекращении в отношении них уголовного преследования и применения мер воспитательного воздействия. Но прокуратура возражала против такого решения, в сентябре 2023 года материалы возвращались следствию и дело было рассмотрено в общем порядке. Также в том числе, из-за того, что юноши не достигли совершеннолетия, а их родители сразу были готовы загладить вину, их поступок был инкриминирован как покушение на уничтожение имущества (ст. 30 ч.3, ст. 167 ч.2 УК РФ), а не как террористический акт (ст. 205 УК РФ).
Во время расследования дела весь имущественный вред, причиненный преступлениями, был возмещен родителями подростков добровольно, представителям потерпевших родители и сами подростки принесли извинения.
Кроме того, известно, что этот случай — не единственный факт поджога имущества с участием школьников из Чайковского. По словам собеседников в суде, силовики еще расследуют подобные факты.
В начале весны прошлого года, следует из материалов следствия, один из молодых людей получил «задания» от своего интернет-собеседника, его личность не была установлена следствием. За деньги школьнику полагалось поджечь несколько трансформаторных будок. Итоговая сумма за теракт не оговаривалась, более того, никаких денег от кураторов юноши не получили: он заявил, что «дело не было доведено до конца, сделано было все не качественно и платить не за что».
В первую очередь школьникам было поручено поджечь трансформаторную подстанцию в центре Чайковского, находящуюся между зданиями на ул. Карла Маркса, 19 и ул. Ленина, 37. Молодой человек, вступивший в переговоры с «куратором» должен был купить бензин и другие необходимые для совершения поджога предметы. Кроме того, ему нужно было найти себе напарника, который поможет с организацией «теракта» и снимет все на камеру для подтверждения.
Вечером 20 марта 2023 года подростки пришли к трансформаторной подстанции. Их целью было поджечь объект так, чтобы обесточить соседние дома и оставить людей без света и тепла. С собой они принесли пластиковые бутылки с бензином, бумагу, ветошь и зажигалки. Через открытую дверь они вылили бензин внутрь подстанции, подожгли лист бумаги и бросили внутрь. Юные поджигатели сняли, как пламя начало разгораться, зафиксировали это на камеру мобильного телефона, после чего убежали. Но задуманного блэкаута не случилось, поскольку случайный прохожий вызвал пожарных и возгорание быстро потушили.
Как говорят в суде, в результате совместных умышленных преступных действий несовершеннолетних огнем могло быть уничтожено принадлежащее администрации Чайковского городского округа здание трансформаторной подстанции № 68. Его балансовая стоимость составляет 113,9 тыс. рублей, а также находящееся в нем имущество, принадлежащее АО «ОРЭС Прикамья», предназначенное для подачи электроснабжения населению Чайковского на общую сумму 1,29 млн рублей. Такие затраты легли бы на мэрию и поставщика электроэнергии, кроме того, ущерб мог быть нанесен оставшимся без электричества людям.
Вторым объектом для поджога, порученного куратором, был контейнер-аппаратная ООО «Телерадиокомпания Дикси». Она расположенного на участке в СНТ №33, находящимся рядом с микрорайоном Заря.
Второй раз молодые люди отправились на дело через неделю, 28 марта днем. Здесь они влили бензин через вентиляционную трубу в помещение контейнера-аппаратной телекомпании. Понимая, что огонь может распространиться на рядом расположенные на соседних участках дома и лес, они снова подожгли лист бумаги, просунули его через вентиляционную трубу в помещение контейнера-аппаратной, в результате чего произошел взрыв.
Один из подростков на принадлежащий ему мобильный телефон сделал видеозапись данного поджога. Убедившись в том, что контейнер-аппаратная уничтожен, молодые люди с места совершения преступления скрылись. Вернувшись домой, мальчики в мессенджере отправили видео «куратору».
В результате совместных умышленных действий несовершеннолетних под воздействием огня было уничтожено имущество, принадлежащее ООО «Телерадиокомпания Дикси», предназначенное для радиовещания, на общую сумму более 1,15 млн рублей.
Поймали юных бомбистов через короткое время после поджогов. Личности двух школьников установили полицейские совместно с сотрудниками ФСБ.
Подсудимые в судебном заседании вину в совершении преступлений признали полностью, размер ущерба не оспаривали, в содеянном раскаялись. Сообщили суду, что просто хотели заработать денег, какой-либо иной цели у них не было.
Как сообщили в суде, подростки на допросе указали, что когда совершали поджоги, то понимали, что от их действий могут быть опасные последствия, так как объекты, которые они поджигали, находились вблизи других объектов инфраструктуры. Умысел был только на получение денежных средств, о масштабе и причиненном действиями ущербе, не думали, но понимали, что от действий может быть уничтожено имущество и причинен ущерб. При этом, совершая поджоги, они знали, что в данных объектах людей на тот момент не было, то есть от их действий будет уничтожено только имущество.
* Частью 2 статьи 90 УК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень принудительных мер воспитательного воздействия, К их числу относятся: 1) предупреждение; 2) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа; 3) возложение обязанности загладить причиненный вред; 4) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.