Юным поджигателям трансформаторов в Чайковском вынесли приговор

Как сообщили в суде, подростки на допросе указали, что когда совершали поджоги, то понимали, что от их действий могут быть опасные последствия, так как объекты, которые они поджигали, находились вблизи других объектов инфраструктуры. Умысел был только на получение денежных средств, о масштабе и причиненном действиями ущербе, не думали, но понимали, что от действий может быть уничтожено имущество и причинен ущерб. При этом, совершая поджоги, они знали, что в данных объектах людей на тот момент не было, то есть от их действий будет уничтожено только имущество.