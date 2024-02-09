В Перми вновь не смогли выбрать компанию для реновации «Тихого Компроса»

Posted Вчера, 11:24
Published Вчера, 11:24
Modified Вчера, 11:26
Updated Вчера, 11:26
Торги для определения права на комплексное развитие территории «Тихого Компроса» вновь сорвались. В прошлый раз торги закончились без заявок, после этого условия работ были изменены: до 5 лет увеличен срок, за который застройщик должен расселить аварийное жилье. Вдобавок, с победителя аукциона сняли расселять за свой счет дом на Комсомольском проспекте, 94. Платить за его расселение решили из бюджета.
Итоги повторных торгов должны были подвести 12 февраля. «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу краевого Минстроя уточнил, что торги отменили из-за того, что нужно изменить конкурсную документацию, касающуюся расселения дома на Комсомольском проспекте, 94. Кроме того, необходимо принять постановление о выделении субсидии на расселение этого объекта для предотвращения ЧС.