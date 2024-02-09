В Перми вновь не смогли выбрать компанию для реновации «Тихого Компроса»

Торги для определения права на комплексное развитие территории «Тихого Компроса» вновь сорвались. В прошлый раз торги закончились без заявок, после этого условия работ были изменены: до 5 лет увеличен срок, за который застройщик должен расселить аварийное жилье. Вдобавок, с победителя аукциона сняли расселять за свой счет дом на Комсомольском проспекте, 94. Платить за его расселение решили из бюджета.