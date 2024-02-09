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Posted Вчера, 11:24

Published Вчера, 11:24

Modified Вчера, 11:26

Updated Вчера, 11:26

В Перми вновь не смогли выбрать компанию для реновации «Тихого Компроса»

В Перми вновь не смогли выбрать компанию для реновации «Тихого Компроса»

9 февраля 2024, 11:24
Фото: 2GIS
Аукцион, объявленный во второй раз, не дошел до логического завершения.

Торги для определения права на комплексное развитие территории «Тихого Компроса» вновь сорвались. В прошлый раз торги закончились без заявок, после этого условия работ были изменены: до 5 лет увеличен срок, за который застройщик должен расселить аварийное жилье. Вдобавок, с победителя аукциона сняли расселять за свой счет дом на Комсомольском проспекте, 94. Платить за его расселение решили из бюджета.

Итоги повторных торгов должны были подвести 12 февраля. «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу краевого Минстроя уточнил, что торги отменили из-за того, что нужно изменить конкурсную документацию, касающуюся расселения дома на Комсомольском проспекте, 94. Кроме того, необходимо принять постановление о выделении субсидии на расселение этого объекта для предотвращения ЧС.

Участок, подлежащий реновацииУчасток, подлежащий реновации
Участок, подлежащий реновации
Фото: Минстрой
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#Недвижимость#Аварийное жилье#Пермь#Компрос#Комсомольский проспект
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