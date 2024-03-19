Явка не провалена. Как либералы подогрели интерес к выборам у консерваторов

«Как мне кажется, единой стратегии у оппозиции на данные выборы так и не появилось. Настолько я читал разные источники, насколько мозаично было сделано предложение протестному электорату. Тут не было, с их точки зрения, какой-то заведомо выигрышной стратегии. Она не была предложена избирателю. Портить бюллетени, что-то вписывать в них, за кого-то голосовать за одного. Я думаю, что существующий протестно настроенный избиратель, молодежь была готова прийти и проголосовать за наиболее понятного им кандидата, а не „против всех“. И Даванков первый в бюллетене, самый молодой, с наименьшим антирейтингом», — полагает политолог Швайтерт.