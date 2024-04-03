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Published Сегодня, 15:43

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В Перми начали возводить визит-центр в долине реки Егошихи

В Перми начали возводить визит-центр в долине реки Егошихи

3 апреля 2024, 15:43
Фото: администрация Перми
Завершен монтаж первого участка каркаса экотропы «Егошихинская долина».

Возле Северной дамбы в Перми начались работы по монтажу визит-центра. Его возведение входит в проект благоустройства долины реки Егошихи в рамках проекта «Зеленое кольцо», сообщают в мэрии.

Визит-центр станет точкой притяжения для горожан. Здесь будут проходить экологические экскурсии, экопрактики, мастер-классы, выставки и мероприятия общественных инициатив.

Также завершен монтаж первого участка каркаса экотропы «Егошихинская долина». Работы по обустройству дорожек продолжаются. Одновременно ведется монтаж перил и опор освещения, прокладывается система освещения и видеонаблюдения.

Напомним, что всего в долине реки Егошихи запланировано обустройство трёх участков — это парк «Устье Егошихи», парк «Средняя дамба» и парк «Красные Казармы».

В начале этой недели в Перми уже появился первый визит-центр — здание возле Балатовского парка.

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#Пермь#Экология#Туризм#Егошиха#Внутренний туризм#Развитие туризма#Эколог
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