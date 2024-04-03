В Перми начали возводить визит-центр в долине реки Егошихи

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Возле Северной дамбы в Перми начались работы по монтажу визит-центра. Его возведение входит в проект благоустройства долины реки Егошихи в рамках проекта «Зеленое кольцо», сообщают в мэрии.
Визит-центр станет точкой притяжения для горожан. Здесь будут проходить экологические экскурсии, экопрактики, мастер-классы, выставки и мероприятия общественных инициатив.
Также завершен монтаж первого участка каркаса экотропы «Егошихинская долина». Работы по обустройству дорожек продолжаются. Одновременно ведется монтаж перил и опор освещения, прокладывается система освещения и видеонаблюдения.
Напомним, что всего в долине реки Егошихи запланировано обустройство трёх участков — это парк «Устье Егошихи», парк «Средняя дамба» и парк «Красные Казармы».
В начале этой недели в Перми уже появился первый визит-центр — здание возле Балатовского парка.