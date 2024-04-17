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Пермский край вошел в топ-10 субъектов России по количеству электротранспорта

Пермский край вошел в топ-10 субъектов России по количеству электротранспорта

17 апреля 2024, 12:22
Фото: 1MI
Первое место по росту количества электрокаров заняла Москва.

Пермский край занял седьмое место среди субъектов России по количеству электротранспорта. На данный момент в Прикамье имеется 1673 единиц транспорта с электродвигателем, среди которых 1660 — легковые машины. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные технопарка Morion Digital.

По данным источника, край стоит на шестом месте по числу электрокаров от общего числа транспортных средств. Так, на территории Прикамья на 1 тыс. транспортных единиц приходится 1,2 электрокара. Однако в целом доля электротранспорта в Прикамье в течение прошлого года снизилась на 28%.

Директор сети технопарков Morion Digital Оскар Ягафаров сказал, что Пермь — это одно из наиболее сильных в стране сообществ по количеству электротранспорта и зарядной инфраструктуры EVPerm, базирующееся в технопарке Morion Digital. На уменьшение количества такого транспорта в краевой столице повлияло несколько аспектов. Во первых, данный сегмент транспорта находится во временном насыщении. Во-вторых, большой рост показали машины-гибриды, не учтенных в статистике (Lixiang, Voyah и другие).

Самый высокий показатель роста электротранспорта продемонстрировала Москва. Здесь количество электрокаров за прошлый год выросло на 6797 единиц. Среди рекордсменов по росту такого вида транспорта отметились также Калининградская область (150%), Московская область (105%), Республика Хакасия (99%) и Амурская область (96%).

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#Пермский край#Технопарк#Москва#Прикамье#Электротранспорт#Morion Digital#EVPerm#Машины-гибриды#Калининградская область
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