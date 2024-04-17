Пермский край вошел в топ-10 субъектов России по количеству электротранспорта

Директор сети технопарков Morion Digital Оскар Ягафаров сказал, что Пермь — это одно из наиболее сильных в стране сообществ по количеству электротранспорта и зарядной инфраструктуры EVPerm, базирующееся в технопарке Morion Digital. На уменьшение количества такого транспорта в краевой столице повлияло несколько аспектов. Во первых, данный сегмент транспорта находится во временном насыщении. Во-вторых, большой рост показали машины-гибриды, не учтенных в статистике (Lixiang, Voyah и другие).