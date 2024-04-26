билайн бизнес перезапустил сервис улучшения мобильного покрытия

Мобильная связь и мобильный интернет — неотъемлемая часть современного бизнеса. В то же время качество покрытия мобильной сети зависит от многих факторов: удалённости от основной инфраструктуры, рельефа местности, конструкции здания, материалов строительного каркаса и обшивки и т. д. В результате проблемы с сотовым сигналом могут возникать как на производствах и складах, которые расположены далеко от городской застройки, так и, например, в полуподвальных помещениях или на подземных паркингах в центре мегаполиса.