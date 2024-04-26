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билайн бизнес перезапустил сервис улучшения мобильного покрытия

билайн бизнес перезапустил сервис улучшения мобильного покрытия

26 апреля 2024, 09:30
Фото: ru.freepik.com
Настроить сотовую связь на подземных парковках, складах, территории коттеджных посёлков и других объектах помогает специальное оборудование.

билайн бизнес расширил линейку решений для создания устойчивого мобильного покрытия на объектах, где есть проблемы с сотовым сигналом. Новые фемтосоты, разные виды базовых станций, репитеры и другие виды оборудования помогают компаниям обеспечить связью не только своих сотрудников, но и разные устройства — от сигнализаций и кассовых аппаратов до «умных» датчиков.

Мобильная связь и мобильный интернет — неотъемлемая часть современного бизнеса. В то же время качество покрытия мобильной сети зависит от многих факторов: удалённости от основной инфраструктуры, рельефа местности, конструкции здания, материалов строительного каркаса и обшивки и т. д. В результате проблемы с сотовым сигналом могут возникать как на производствах и складах, которые расположены далеко от городской застройки, так и, например, в полуподвальных помещениях или на подземных паркингах в центре мегаполиса.

Чтобы улучшить мобильное покрытие внутри помещений и на открытой территории, специалисты билайн бизнес разрабатывают индивидуальные проекты. В зависимости от особенностей объекта и требований компании-клиента используются разные виды оборудования, например:

  • Сота — компактное устройство, которое создаёт мобильное покрытие стандарта 4G/LTE (голос VoLTE — технология передачи голоса по сети LTE) на основе интернет-соединения. Сота обеспечивает мобильным покрытием помещения площадью до 300 м².
  • Сота ПРО — более мощное решение стандарта LTE (голос VoLTE). Такое оборудование охватывает сигналом площадь до 3 000 м². Соту ПРО можно устанавливаться как внутри зданий, так и на улице.
  • ​Репитер — устройство для усиления сотового сигнала в зоне до 5 000 м². Решение не требует подключения к интернету и используются, когда, например, снаружи связь есть, а внутри помещения — нет.

«Устойчивая сотовая связь — критичный вопрос для бизнеса. Мы видим, как растёт запрос российских компаний на улучшение мобильного покрытия и продолжаем совершенствовать наш сервис. За последний год проделали большую работу по замещению оборудования ушедших вендоров: изучили альтернативы, провели тесты, выбрали решения, максимально отвечающие нашим высоким требованиям. И продолжаем успешно решать даже нестандартные кейсы наших клиентов. Оборудование в наличии и готово к клиентским включениям», — комментирует Сергей Цаун, директор департамента передачи данных блока по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом».

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#Общество#Новости телекома#Технологии
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