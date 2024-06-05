Вынесен приговор соликамцу, укравшему с предприятия трубы на 400 тысяч рублей

Идея выкопать чугунные трубы пришла мужчине летом 2019 года. Он знал, что на территории одного из предприятий города проложен трубопровод, который много лет не эксплуатируется. Решив для себя, что никакой хозяйственной пользы от многометровых труб в настоящее время уже нет, соликамец запланировал сдать их на металл и заработать на этом деньги.