Вынесен приговор соликамцу, укравшему с предприятия трубы на 400 тысяч рублей

Posted Вчера, 04:34
Published Вчера, 04:34
Modified Вчера, 06:21
Updated Вчера, 06:21
В Соликамске вступил в законную силу приговор суда в отношении 43-летнего местного жителя. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Идея выкопать чугунные трубы пришла мужчине летом 2019 года. Он знал, что на территории одного из предприятий города проложен трубопровод, который много лет не эксплуатируется. Решив для себя, что никакой хозяйственной пользы от многометровых труб в настоящее время уже нет, соликамец запланировал сдать их на металл и заработать на этом деньги.
Из числа своих знакомых фигурант собрал временную трудовую бригаду и озвучил свою идею. Он убедил товарищей в том, что деятельность законная и у него имеются все необходимые документы на проведение земельных работ. Заинтересованные несложной подработкой мужчины дали свое согласие и в оговоренное время приехали на место.
В бригаде злоумышленника был экскаваторщик, тракторист, водители атомашины кран-борт и ломовоз, которыми он руководил и лично контролировал. С утра и до вечера техника работала на участке, а по завершении каждой смены фрагменты чугунного трубопровода отвозились в пункт приемки металла, где фигурант получал наличные денежные средства. Часть он отдавал нанятым рабочим, остальное тратил на личные нужды.
Предприимчивого соликамца сотрудники полиции задержали на месте преступления в самый разгар рабочего дня.
Всего в результате противоправной деятельности было выкопано 411 метров чугунных труб общей массой более 28 тонн. Как установили полицейские, имущество являлось собственностью предприятия и состояло на балансе. Ущерб потерпевшей стороне составил свыше 400 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия он был возмещен в полном объеме.
Мужчина судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 9 месяцев с удержанием 10% от заработной платы в доход государства.