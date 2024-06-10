Мистическая Пермь. Где увидеть кикимору, волка-оборотня и как попасть к Аиду

Также ходят слухи, что в Мулянке обитает некое существо, похожее на лох-несское чудовище Несси. «Когда то давно поплавал я в этой речке. Доплыл до середины, почувствовал, что нечто чуть тёплое задело мою ногу. По ощущениям поверхность была похожа на кожу крокодила. После этого я решил ускориться, проплыв еще метров пять, расслабил ноги и почувствовал, что стою на этой же тёплой коже. Оглянулся — я был в самой середине Мулянки. Мне пришлось оттолкнуться ногами от этого существа, однако зацепился за что-то шершавое. В результате я выплыл из воды, правая нога была в крови…».