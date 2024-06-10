Мистическая Пермь. Где увидеть кикимору, волка-оборотня и как попасть к Аиду

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За 300 лет своей жизни Пермь успела обрасти многими мифами. Часть из них наш город позаимствовал из славянской мифологии, часть — даже из античной. Редакция Properm.ru решила покопаться в городских легендах нашего города.
В самом начале 2000-х, одним августовским вечером тройка диггеров направились в сторону наполовину засыпанного арочного входа, ведущего в Спасо-Преображенский собор, где буквально недавно располагалась Пермская художественная галерея. Парням было около 25 лет, одеты они были в камуфляж, а за плечами они несли небольшие походные рюкзаки. Об этой истории рассказал пермский исследователь паранормальных явлений Николай Субботин.
Остановившись у развалин особняка, они расчистили пространство перед подземельем и начали спуск в подземелье. Спустя некоторое время лаз стал таким узким, что пробираться молодым людям пришлось через силу. Пройдя таким образом еще некоторое расстояние, они оказались в более расширенном сводчатом тоннеле.
Тоннель был облицован красным кирпичом и заканчивался тупиком в виде каменной стены. Однако в стене был образован пролом, через который диггерам удалось пробраться еще дальше. Окружающая их обстановка заметно изменилась, в воздухе витал едва уловимый кисловатый запах, а длинная галерея все больше и больше закруглялась, пока не привела в просторный зал. В центре зала ребята заметили каменный алтарь в виде возвышения, на стенах виднелись странные рисунки. Одним из таких изображений был старец с палкой в руках, а у его ног лежали множество черепов и костей.
При изучении новых ходов и изображений, диггеры услышали странные звуки, похожие на рычание и храп. Один из них наткнулся в темноте фонариком на темное существо с красными глазами и в исступлении вскрикнул: «Волкодлак!».
Парни что есть мочи побежали в сторону выхода. Однако последнему так и не удалось спасти от разъяренного оборотня. Второму бежавшему зверь сильно разодрал ногу, но все же ему удалось спастись.
В ту ночь выжили двое. Один из них после этого попал в психдиспансер. Второй уехал в Москву и замкнулся в себе. Больше об их судьбе ничего неизвестно.
Примечательно в этой истории то, что на месте закладки Перми находился монашеский скит и поблизости стоял двухметровый деревянный идол Чернобога. Там-то и находился подземный храм, где ему поклонялись.
По словам местных, вход в храм после этого случая завалили песчано-гравийной смесью. А другие ходы к нему могут только пересекаться с купеческими ходами XIX века.
В социальных сетях жители Перми продолжают слагать легенды про Мулянку. Говорят, раньше на месте Мулянки было пастбище для скота, а рядом и кладбище для животных. «Лет 50-60 назад в поселке на месте Паркового домашний скот слег от какой то болезни. Животных убили, закопали — есть больное мясо нельзя. Так как скотины было много, и чтобы через землю гниющий запах не выходил, речку решили подрыть. Захоронения разнесло потоком — от этого и болезни разные у любителей поплавать в речушке», — пишет жительница Перми.
Иная же версия гласит, что микрорайон Парковый был возведен на месте поселка Шпальный, в котором, естественно, было и кладбище. Когда стали строить дорогу — проспект Парковый — дома и кладбище пришлось снести.
Местный житель также рассказывает во ВКонтакте: «С друзьями ныряли в середине реки. Разглядеть там что-то совершенно невозможно, поскольку вода очень мутная. Однако и я и мой товарищ ногой ощущали в воде нечто похожее на крест. Старожилы говорят, что раньше там было что-то вроде часовни при кладбище».
А вот и похожая история от пермячки: «Мне знакомый рассказывал, что, когда нырял в воду, доставал крест. Хоть подтверждения на это не было никакого, но нам и не знать. Ведать, было ли здесь действительно кладбище, могут те, кто живет здесь более 60 лет».
Также ходят слухи, что в Мулянке обитает некое существо, похожее на лох-несское чудовище Несси. «Когда то давно поплавал я в этой речке. Доплыл до середины, почувствовал, что нечто чуть тёплое задело мою ногу. По ощущениям поверхность была похожа на кожу крокодила. После этого я решил ускориться, проплыв еще метров пять, расслабил ноги и почувствовал, что стою на этой же тёплой коже. Оглянулся — я был в самой середине Мулянки. Мне пришлось оттолкнуться ногами от этого существа, однако зацепился за что-то шершавое. В результате я выплыл из воды, правая нога была в крови…».
Многие утверждают, что в Мулянке есть второе дно, и что было несколько случаев, когда тонули в воронке.
Наверняка все знают историю про Атлантиду — остров был поглощен морем вместе со своими жителями за один день. А вы когда-нибудь задумывались, что в пределах Пермского края могло произойти нечто подобное? Как раз таки и могло.
Камское море затопило десятки населенных пунктов, леса, луга, целые пастбища. В крае до сих пор ходит легенда, что ночью над КамГЭС можно увидеть множество огоньков-призраков неупокоенных душ утопленников. И ведь действительно, в ходе подготовки территории к созданию Камского водохранилища рабочие беспощадно жгли целые гектары облюбованной пермяками земли.
В 1956 году, 17 января в 15:30, ушла под воду и большая часть Добрянского металлургического завода, на нем более 200 лет трудилось не одно поколение рабочих. Вероятно, именно поэтому начали ходить легенды о том, что под Камой находится подземный ход, который соединяет один берег с другим. Об этом рассказал пермский блогер Игорь Запольский.
Легенды легендами, но по данным открытых источников, погибших в результате строительства КамГЭС не было.
История о том, как скупой платит дважды. Так называемый пермский Дом с кикиморой был построен в XIX веке для помещика и советника уголовной палаты Елисея Леонтьевича Чадина. По природе своей, а то ли от жизни такой, Чадин был человеком скупым. Оттого и стройка особняка шла томительно долго.
Крестьянам своим помещик приказывал собственноручно изготавливать кирпич, а также ездить на кладбище и добывать оттуда могильные плиты для строительства. Материал использовался для выкладки печей и полов здания. Рабочие побаивались доносить на барина из-за его тяжелого характера.
Противоречие в этой легенде в том, что Чадин был человеком глубоко верующим. Что именно его угораздило строить дом из могильных плит, до сих пор неясно. Хотя такое решение было возможно ввиду его скупости. Здание должно было стать одним из самых крупных строений Перми. Однако строительные работы все не подходили к завершению из-за мучительного желания Чадина экономить на каждом шаге.
В результате здание так и не было достроено по причине смерти домовладельца. Как-то раз, в День рождения Чадина, его слуги решили испечь ему пирог прямо на одной из могильных плит. Вызвано было такое злодеяние исключительно из желания отомстить ему за все издевательства.
Так, после торжественной части мероприятия, в ходе съедения именинного пирога, присутствующие увидели под ним изображение черепа с перекрещенными под ним костями — «Адамову голову». Все были шокированы и напуганы. Вскоре, вероятно, на фоне нервного истощения Елисей Чадин заболел и умер.
Дом советника уголовной палаты остался недостроенным, а в его стенах поселилась кикимора. Сущность эта была призвана беспокойными душами. «Новая хозяйка» оказалась довольно сварливой и ни скем не хотела делить территорию.Ночами в особняке раздавались голоса, шум, грохот. В окнах местные видели какие-то не совсем человеческие силуэты.
Удивительно, что разрушительный пожар в 1842 году в Перми, унесший за собой около 300 домов, оставил нетронутым дом Чадина. По слухам, спасла от огня его проживающая там кикимора. Так место и обросло легендами о хозяйствующей там нечисти.
Когда Чадинский дом снесли, неизвестно. Известно лишь только то, что в 1884–1887 годах на его месте построили Мариинскую женскую гимназию. В ней сейчас располагается корпус Пермского аграрно-технологического университета. Поговаривают, что в учебном заведении иногда раздаются странные звуки и в окнах виден силуэт кикиморы, сдувающей платочком воздух будто бы от дыма.
Казалось бы, при чем здесь тут древнегреческая мифология? Но и тут пермяки выделились. О том, кто дал название древней пермской реке, неизвестно. По классическим канонам мифов Древней Греции, р. Стикс несла свои воды в царство Аида. Через реку переправлял души умерших перевозчик Харон. Река является олицетворением первобытного ужаса, а переводится слово «Стикс» как «чудовище».
Одной из причин выбора такого же названия для пермской речки стало ее расположение. Река отделяла Егошихинское кладбище от города. Само кладбище было возведено в XVIII веке при храме.
Протяженность Стикса составляет от двух до трех километров. Находится река неподалеку от ул. Швецова. На данный момент увидеть таинственный водоем невозможно, поскольку полностью находится под зданиями. Зарыт он был еще в 50-е — 60-е годы.
В чем же здесь мистика? А в том, что те места, на которых речка стоит, сослужили нехорошую службу. Спустя 20 лет после строительства бассейна «Комсомолец», его пришлось полностью разобрать из-за того, что трубы покрылись плотным слоем ржавчины и появились разломы. На его месте 90-е годы тут же возвели новый дом. Однако фундамент уже также весь потрескался, на трубах образовалась коррозия.
Также, ходит городская легенда, что труба, по которой течет Стикс, засорилась. Для того, чтобы ее прочистить, вызвали водолаза. Однако мужчину засосало в трубу. По словам местных, Стикс не захотел его отпускать.
Здание находится на ул. Сибирской, 30. Построен дом был еще в 30-е годы ХХ века для работников НКВД. Помимо основного его назначения, в сооружении находились также солярий, магазин и клуб.
Пермская легенда гласит, что ночью у Дома чекистов можно увидеть служебную машину НКВД «черный воронок». Здание занимала партийная элита, однако в ходе репрессий многие из ее представителей были расстреляны, а другие отправлены в тюрьмы и лагеря.
Кроме этого, загадочной является и сама форма здания. С птичьего полета видно, что у дома С-образная форма. Ходят слухи, что по соседству с ним должны были появится и другие дома-буквы, при сложении которых появлялась бы слово «СТАЛИН». Кстати говоря, у соседнего здания успели отстроить верхнюю часть от буквы «Т.
В середине XVIII века улица Сибирская называлась Сибирским трактом, по которому не только везли европейские товары, но и этапировали преступников. Так, в 1871 году в Перми был построен пересыльный замок. Сегодня в нем находится Театр кукол. По прибытии, ссыльных ожидал обыск и дальнейшее размещение в камерах до отправления в Сибирь.
В 1920–30-е годы в здании была тюрьма НКВД №2. В некоторых камерах на небольшой площади могли одновременно располагаться до 30 человек. В 40-е годы в доме работал известный советский конструктор артиллерийского вооружения Михаил Цирюльников, а позднее здесь открылось отделение милиции.
Только в 1957 году на ул. Сибирской в бывший дом чекистов переехал Театр Кукол, а уже в 1957 здание приобрело свой современный вид. По словам работников, ночью здесь до сих пор раздаются крики заключенных как эхо прошедших лет.