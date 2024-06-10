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Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

На протяжении трёх лет по одной из улиц Кунгура отсутствовало освещение

10 июня 2024, 16:32

Суд в Кунгуре обязал администрация города организовать освещение улицы

Ранее улицу освещали с помощью сетей РЖД.

Кунгурская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Были выявлены проблемы с освещением ул. 9 Января, сообщают в прокуратуре региона.

Стационарное уличное освещение по ул. 9 Января ранее было организовано с использованием сетей электроснабжения, принадлежащих на праве собственности ОАО «РЖД». Муниципальные электросети на данном участке отсутствовали. Несмотря на это, обеспечение работоспособности осветительных приборов является обязанностью органов местного самоуправления, а расходы на содержание и эксплуатацию объектов уличного освещения должны возмещаться за счет средств местного бюджета. При этом в 2021–2024 гг. на данной улице на системной основе возникали неисправности освещения, что создавало угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Однако действенные меры по устранению данной проблемы муниципалитетом не приняты.

По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию Кунгурского муниципального округа обязанности обустроить автомобильную дорогу по ул. 9 Января стационарным электрическим освещением.

Кунгурский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил, исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства.

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#Суд#Экономика#Благоустройство#Кунгур
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