На протяжении трёх лет по одной из улиц Кунгура отсутствовало освещение

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Кунгурская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Были выявлены проблемы с освещением ул. 9 Января, сообщают в прокуратуре региона.
Стационарное уличное освещение по ул. 9 Января ранее было организовано с использованием сетей электроснабжения, принадлежащих на праве собственности ОАО «РЖД». Муниципальные электросети на данном участке отсутствовали. Несмотря на это, обеспечение работоспособности осветительных приборов является обязанностью органов местного самоуправления, а расходы на содержание и эксплуатацию объектов уличного освещения должны возмещаться за счет средств местного бюджета. При этом в 2021–2024 гг. на данной улице на системной основе возникали неисправности освещения, что создавало угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Однако действенные меры по устранению данной проблемы муниципалитетом не приняты.
По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию Кунгурского муниципального округа обязанности обустроить автомобильную дорогу по ул. 9 Января стационарным электрическим освещением.
Кунгурский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил, исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства.