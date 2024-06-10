На протяжении трёх лет по одной из улиц Кунгура отсутствовало освещение

Стационарное уличное освещение по ул. 9 Января ранее было организовано с использованием сетей электроснабжения, принадлежащих на праве собственности ОАО «РЖД». Муниципальные электросети на данном участке отсутствовали. Несмотря на это, обеспечение работоспособности осветительных приборов является обязанностью органов местного самоуправления, а расходы на содержание и эксплуатацию объектов уличного освещения должны возмещаться за счет средств местного бюджета. При этом в 2021–2024 гг. на данной улице на системной основе возникали неисправности освещения, что создавало угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Однако действенные меры по устранению данной проблемы муниципалитетом не приняты.