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Кунгур

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Ноябрь
Кунгур вошел в ТОП-5 малых городов России для уединенного отдыха
2 ноября, 10:44
Судебные приставы встретили должника по алиментам из Кунгура на вокзале
2 ноября, 08:26
Стало известно, где еще в Прикамье могут ввести турналог
1 ноября, 12:16
Октябрь
В Кунгуре сегодня спасли от огня пожилую женщину
31 октября, 15:04
В Березниках провели рекультивацию бывшего полигона для химотходов
18 октября, 16:24
Жителя Кунгура осудят за незаконное изготовление оружия и боеприпасов
В течение двух лет подозреваемый нелегально изготовил нарезное и гладкоствольное оружие, а также 57 патронов к ним.
15 октября, 08:28
Этой ночью под Кунгуром на пожаре погибла 16-летняя девушка
11 октября, 08:56
В Кунгуре в слетевшей в кювет машине погиб водитель
6 октября, 07:18
Сентябрь
Стало известно, какие населенные пункты Прикамья останутся без радио и телевидения
26 сентября, 10:27
Жительница Кунгура отдала мошенникам более 10 миллионов рублей
26 сентября, 06:01
В Кунгуре Пермского края обнаружена ценная историческая находка
21 сентября, 10:38
Фото. Два актера из Пермского края «засветились» в криминальной комедии на ТНТ
19 сентября, 06:01
В Кунгуре на пожаре погиб мужчина
17 сентября, 05:32
В Прикамье осудят 25-летнюю девушку за ложный донос о тяжком преступлении
16 сентября, 12:15
В Кунгурском округе состоится митинг против размещения исправительного центра
11 сентября, 12:29
В ДТП под Кунгуром пострадали два человека
10 сентября, 05:05
Рекультивация свалки в Соликамске выполнена на 65%
10 сентября, 03:47
Сотрудница банка из Кунгура похитила со счета клиента 160 тысяч рублей
4 сентября, 14:54
Пьяный житель Кунгура избил и душил свою 90-летнюю бабушку
3 сентября, 12:46
Мост через реку Ирень в Кунгуре закроют на целых полтора года
2 сентября, 11:25

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