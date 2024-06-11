Эксперты по недвижимости рассказали, что нужно знать перед покупкой квартиры

Схема с эскроу-счетами и проектным финансированием выгодна банкам — они выдают ипотеку покупателям, кредиты на строительство зданий — застройщикам, а сами держат средства на эскроу и зарабатывают на этих средствах, пока дом строится. Кроме того, появление подобных счетов очень подняло цены на недвижимость. По словам эксперта ПНИПУ Владимира Щербакова, доступность жилья для россиян за последние 5-8 лет значительно снизилась: в 2014 году можно было купить рядом с центром Перми квартиру площадью 60 кв. м за сумму 3-3,5 млн рублей. Теперь такая квартира будет стоить 8-11 млн рублей, зачастую отделку придется заказывать отдельно.