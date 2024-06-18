Сапы, мастер-классы и вкусная еда. В конце июня в Перми пройдет «Ночь на улице»

В программу мероприятия включены музыкальные сеты от пермских диджеев и выступления музыкальных групп, а также фудзона от гастрономических проектов, творческие и танцевальные мастер-классы, рисование и йога на закате, катание на сапах и активности для детей. «Ночь на улице» завершится просмотром фильма в спальниках под открытым небом. Любой желающий сможет напечатать принт на футболке и поиграть в пинг-понг. В этом году на фестивале откроются две сцены — одна для музыкальных групп «Ой, колется», Hard luxe, Papa Karlo, «Никого не стало», а другая для диджеев Klassen, Catrin, Chekma.