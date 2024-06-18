Сапы, мастер-классы и вкусная еда. В конце июня в Перми пройдет «Ночь на улице»

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В Перми 29 июня на берегу Камы, в пространстве событий «Берег» (ул. 1905 года, 35Б/1) с 14:00 и до 2:00 состоится благотворительный фестиваль «Ночь на улице». Второй год подряд его проводит пермская организация помощи людям в беде «Территория передышки».
В программу мероприятия включены музыкальные сеты от пермских диджеев и выступления музыкальных групп, а также фудзона от гастрономических проектов, творческие и танцевальные мастер-классы, рисование и йога на закате, катание на сапах и активности для детей. «Ночь на улице» завершится просмотром фильма в спальниках под открытым небом. Любой желающий сможет напечатать принт на футболке и поиграть в пинг-понг. В этом году на фестивале откроются две сцены — одна для музыкальных групп «Ой, колется», Hard luxe, Papa Karlo, «Никого не стало», а другая для диджеев Klassen, Catrin, Chekma.
Кроме того, будет работать формат «Живая библиотека» — здесь можно познакомиться с работой «Территории передышки» изнутри, пообщавшись с сотрудниками, партнерами, клиентами и волонтерами организации. Все площадки фестиваля являются благотворительными и часть собранных средств будет направлена на работу проектов «Территории передышки».