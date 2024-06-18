В Прикамье за семь лет возбуждено семь дел о неприличной рекламе

«Однако речи о штрафах не идёт, поскольку это были впервые совершенные правонарушения. То есть везде были вынесены лишь предупреждения. По известному делу с доставкой роллов „Ебидоёби“ в Перми с нашей стороны тоже был отказ в возбуждении дела», — цитирует издание специалистов антимонопольного ведомства.