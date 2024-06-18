В Прикамье за семь лет возбуждено семь дел о неприличной рекламе

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 04:35
С 2017 года в Прикамье было возбуждено семь дел, по которым Пермское УФАС признало нарушение закона «О рекламе». Об этом со ссылкой на антимонопольное ведомство сообщает РБК Пермь.
Как пояснили изданию в УФАС, в основном нарушения были выявлены в отношении рекламы магазинов и салонов массажа. Все семь дел были рассмотрены, по ним вынесены решения, они содержали признаки нарушение закона «О рекламе».
«Однако речи о штрафах не идёт, поскольку это были впервые совершенные правонарушения. То есть везде были вынесены лишь предупреждения. По известному делу с доставкой роллов „Ебидоёби“ в Перми с нашей стороны тоже был отказ в возбуждении дела», — цитирует издание специалистов антимонопольного ведомства.
На минувшей неделе Пермское УФАС обнаружило рекламу с подозрительной информацией, направленной на привлечение внимания к услугам и товарам кафе японской кухни KuniOki. Специалисты ведомства заметили рекламный щит около здания на Комсомольском проспекте, 68.
По действующему законодательству, в рекламе запрещено использовать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения. Они не должны нарушать нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности.
В УФАС считают, что в рекламе KuniOki используется выражение двусмысленного содержания, которое может быть воспринято русскоязычными людьми как слова, содержащие смысловые ассоциации непристойного характера. Антимонопольное ведомство сделало вывод, что реклама также может создать ложное впечатление о наличии заведения, в котором помимо блюд японской кухни, посетителям могут предложить интимные услуги.
УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе (ч. 6 ст. 5) в отношении предпринимателя, владеющего этим кафе. Рассмотрение дела назначено на 27 июня текущего года. Если бизнесмена признают виновным в распространении непристойной рекламы, то ему грозит штраф в размере до 20 тыс. рублей.