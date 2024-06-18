properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

В Пермском крае за последние годы возбуждено семь дел о неприличной рекламе.

В Прикамье за семь лет возбуждено семь дел о неприличной рекламе

18 июня 2024, 04:33
Фото: пресс-служба Пермского УФАС

В Пермском крае за последние годы возбуждено семь дел о неприличной рекламе.

Чаще всего нарушают закон о рекламе магазины и салоны массажа.
Сюжет
Уфас

С 2017 года в Прикамье было возбуждено семь дел, по которым Пермское УФАС признало нарушение закона «О рекламе». Об этом со ссылкой на антимонопольное ведомство сообщает РБК Пермь.

Как пояснили изданию в УФАС, в основном нарушения были выявлены в отношении рекламы магазинов и салонов массажа. Все семь дел были рассмотрены, по ним вынесены решения, они содержали признаки нарушение закона «О рекламе».

«Однако речи о штрафах не идёт, поскольку это были впервые совершенные правонарушения. То есть везде были вынесены лишь предупреждения. По известному делу с доставкой роллов „Ебидоёби“ в Перми с нашей стороны тоже был отказ в возбуждении дела», — цитирует издание специалистов антимонопольного ведомства.

На минувшей неделе Пермское УФАС обнаружило рекламу с подозрительной информацией, направленной на привлечение внимания к услугам и товарам кафе японской кухни KuniOki. Специалисты ведомства заметили рекламный щит около здания на Комсомольском проспекте, 68.

По действующему законодательству, в рекламе запрещено использовать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения. Они не должны нарушать нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности.

В УФАС считают, что в рекламе KuniOki используется выражение двусмысленного содержания, которое может быть воспринято русскоязычными людьми как слова, содержащие смысловые ассоциации непристойного характера. Антимонопольное ведомство сделало вывод, что реклама также может создать ложное впечатление о наличии заведения, в котором помимо блюд японской кухни, посетителям могут предложить интимные услуги.

УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе (ч. 6 ст. 5) в отношении предпринимателя, владеющего этим кафе. Рассмотрение дела назначено на 27 июня текущего года. Если бизнесмена признают виновным в распространении непристойной рекламы, то ему грозит штраф в размере до 20 тыс. рублей.

Читайте также:
Чиновники в Пермском крае незаконно рекламировали сувениры и химчисткуАнтимонопольная служба обнаружила на Компросе рекламу роллов с непристойным намекомПТЖБ оплатил штрафы почти на полмиллиона рублей за завышенные цены на газобетон
#Уфас#Экономика#Реклама#Пермское уфас
Подпишитесь
Нефть, ЖКХ и коммуникации. Миллиардеры из Forbes в Пермском крае
Сегодня, 04:00
Покупка фальшивых масок и халатов может обернуться пермской чиновнице реальным сроком
Вчера, 14:51
В Прикамье в мае в 1,4 раза подорожали авиабилеты
Вчера, 16:24
Компания из Санкт-Петербурга спроектирует три двухуровневые развязки в Перми
Сегодня, 03:52
Строительство онкоцентра в Перми оценил глава Минстроя РФ
Вчера, 06:16