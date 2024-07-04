Идея трансформировать сельских почтальонов в медики подвергается критике

Пациент из сибирской деревни вынужден преодолевать долгий путь к соседям за медицинской помощью, что делает и жительница деревни Духовка Курганской области. Несмотря на то, что она сама не больна, она идет чуть ли на четвереньках обратно к дому, чтобы получить пенсию и продукты через самодельный мост, построенный после того, как наводнение унесло единственное соединение с миром за пределами деревни. На том противоположном берегу для них остаются обычные блага, такие как скорая помощь, пожарная служба и полицейский участок. Для жителей деревни остается лишь один способ достичь «цивилизации», где их ожидают почтальоны, фельдшеры и библиотекари.