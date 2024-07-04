Идея трансформировать сельских почтальонов в медики подвергается критике

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Публикация в «Парламентской газете» проинформировала граждан о намерении чиновников объединить сельские почтовые отделения с фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП). В ситуации разобрались журналисты «Новых Известий».
Согласно планам авторов, почтальоны после небольшой специальной подготовки смогут проводить медицинские консультации и выполнить простые процедуры для сельских местных жителей. Помимо этого, им предлагается обучиться и стать библиотекарями. Такой подход позволит решить две проблемы сразу: увеличится заработок почтальонов, и останутся функционировать почтовые отделения.
Пилотный проект начнется в Ульяновской области и потенциально может быть расширен на всю страну. Учитывая дефицит кадров в России, такое предложение выглядит довольно привлекательным, однако следует размышлять о том, насколько ответственно и рискованно доверять людям без медицинского образования заботу о здоровье и жизни соотечественников в сельских районах. Ведь даже для студентов медицинских учебных заведений, которые обучают фельдшеров, акушеров и медсестер, требуется не менее трех лет ежедневных занятий по несколько часов.
Жители городов, где доступны как поликлиники, так и больницы, могут не осознавать трудности, с которыми сталкиваются жители отдаленных сел и деревень. Им приходится отправляться на прием к местным «универсалам» врачебного дела. Удача для тех, кто живет в относительно плотно населенных регионах, где возможно найти таких врачей даже в деревне. Однако это становится более сложным, если мы говорим о регионах, таких как Сибирь.
Пациент из сибирской деревни вынужден преодолевать долгий путь к соседям за медицинской помощью, что делает и жительница деревни Духовка Курганской области. Несмотря на то, что она сама не больна, она идет чуть ли на четвереньках обратно к дому, чтобы получить пенсию и продукты через самодельный мост, построенный после того, как наводнение унесло единственное соединение с миром за пределами деревни. На том противоположном берегу для них остаются обычные блага, такие как скорая помощь, пожарная служба и полицейский участок. Для жителей деревни остается лишь один способ достичь «цивилизации», где их ожидают почтальоны, фельдшеры и библиотекари.
Чиновники выказали заинтересованность к данной проблеме и готовы оказать помощь сельскому населению. Однако, если помощь будет даже предоставлена, это вряд ли повлияет кардинально на ситуацию в масштабах всей страны.
Похоже, сельских почтальонов хотят трансформировать в своего рода универсальных гигантов вроде итальянских титанов эпохи Возрождения. В ответ на планы по радикальному повышению квалификации сельских работников Сеть быстро отреагировала. Один из источников сообщил ожидание объявления конкурса на пересмотр логотипа «Почты России» с акцентом на аспекте акушерства.
Константин Калачев, политолог, предлагает шире взглянуть на вопрос: почтальона можно дополнить функцией сельского участкового, особенно если у него уже есть велосипед. Таким образом, почтовые отделения могли бы стать не только местами оказания медицинской помощи, но и пунктами обеспечения общественного порядка. Почтальон доставил письмо, помог с родами и развел дебошира. Если в селе отсутствует магазин, можно расширить функционал и открыть там сельпо, библиотеку и пивной ларёк.
Аналитик Анатолий Несмиян выходит за рамки предложенной идеи: он видит возможность превратить почтальонов в участковых, пожарных, налоговую службу и даже мировые судьи. Это позволит сэкономить и приносить пользу. Однако из-за низких зарплат почтальонов на сегодняшний день имеет место недостаток квалифицированных сотрудников, что могло бы повлиять на добросовестность исполнения их обязанностей.
Депутат Госдумы Валерий Селезнев остается критически настроенным по отношению к предложениям и выдвигает альтернативную идею: он считает необходимым вернуться к обсуждению возможности поддержки убыточных, но важных для жителей отдаленных поселков почтовых отделений за счет введения квазиналога на прибыль маркетплейсов. Он полагает, что такой подход обеспечит финансовую устойчивость этих отделений. В частности, предлагается внедрить этот «налог на Почту России» в контекст обсуждаемого законопроекта о деятельности маркетплейсов.
Налоговые меры решат проблему в здравоохранении только при значительных финансовых вложениях, особенно учитывая нехватку медицинского персонала. По словам бывшего министра экономики России Андрея Нечаева, во многих регионах недостаточно фельдшеров и скорых медицинских автомобилей. Россия занимает 125 место в мире по расходам на здравоохранение относительно ВВП.
Согласно данным Минздрава, на территории России отсутствует 63 тысячи средних медицинских работников, и в некоторых областях не хватает даже одного сотрудника для укомплектовки Фельдшерско-акушерских пунктов.