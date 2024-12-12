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В Прикамье подорожали все марки бензина и дизтопливо
12 декабря, 04:37
Август
Рубль дешевеет, а доллар и юань растут. Что ведет россиян в долговую яму?
14 августа, 11:29
Июль
Эксперты рассказали, из-за чего в России наблюдается дефицит электроэнергии
22 июля, 08:29
Идея трансформировать сельских почтальонов в медики подвергается критике
4 июля, 11:19
Май
Пермский край не вошёл в топ-20 регионов по динамике заработной платы
21 мая, 02:42
Март
Явка в Пермском крае в первый день выборов президента составила 30,7%
16 марта, 06:54
Февраль
Владимир Путин раздал россиянам триллионы рублей. Кто их получит
Льготы смогут получить многодетные семьи, молодые специалисты и участники СВО.
29 февраля, 11:58
По поручению президента России регионам спишут две трети долгов по бюджетным кредитам
29 февраля, 11:36

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