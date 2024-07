Пермячка стала лауреатом премии «Топ 100 самых красивых женщин России 2024»

Награждение состоялось на прошлой неделе, 30 июня. Екатерина Каменских неоднократно участвовала в конкурсах красоты, побеждала 14 раз как во всероссийских, так и международных конкурсах. Как рассказала сама пермячка, одни из ее последних титулов — Global model of the world, Top-model of Universe, Supermodel Queen Peacemaker World и Russian Beauty.