Как собирать грибы без вреда для жизни и здоровья. Советы пермского ученого

Например, есть мухомор розовый. Он отличается от красного или пантерного мухомора тем, что при разломе он розовеет, а обычный мухомор на разломе всегда белый. Психологически люди так устроены, что если вид гриба типично поганковидный, то и собирать они его не будут. Так, очень мало людей собирают грибы «зонтики» — это крупный гриб с большой шляпкой серого цвета, в виду напоминает мухомор. Особо опытные грибники собирают и его, во Франции его и вовсе называют «бифштексом на ножке» и жарят в кляре. Также мало кто в Прикамье собирает мокруху.