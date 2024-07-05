Как собирать грибы без вреда для жизни и здоровья. Советы пермского ученого

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Грибной сезон в Прикамье в самом разгаре. О том, где собрать хороший урожай, какую посуду выбрать для сбора грибов и как не отравиться несъедобными грибами рассказала Properm.ru учебный мастер II категории кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Мария Комбарова.
Лучше всего собирать грибы подальше от города. Это объясняется тем, что воздух в городах-миллионниках является очень загрязненным. Так, в 2023 году в воздушный бассейн Перми выбросили около 250 млн тонн загрязняющих веществ, в числе которых сажистые вещества и фенолы. Собирать грибы в черте города не рекомендуется, поскольку земля является хорошим аккумулятором загрязняющих веществ.
Лучшим местом для сбора грибов являются лиственные леса. Это могут быть также лесополосы между полями, состоящие в основном из берез, так называемые березовые колки. Они хорошо прогреваются, в них светло и мало травы. Кстати, в случае большого разнотравья в лесу, вероятность найти грибы крайне низка.
В случае, если давно не было дождя, грибы хорошо растут у водоемов. Также можно спуститься и в карстовые воронки. На фоне того, что в Прикамье наступает засуха, грибы вскоре уйдут во влажные места.
Грибы сами по себе, без деревьев, практически не растут, они образуют так называемую микоризу. Микориза — союз мицелия гриба с корнями высших растений. К примеру, у лиственницы бывает лиственничный опёнок. У белого гриба бывают еловые, сосновые и березовые формы.
Сейчас, в начале июля, идет второй слой грибов — это белые грибы, красноголовики, подосиновики, обабки, кульбики. Опята чаще всего идут по осени, это дереворазрушающие грибы. Они встречаются на пнях или на какой-нибудь заваленной древесине.
Споры о том, как правильно собирать гриб — вырывать его с основанием или аккуратно срывать ножичком — ходят до сих пор. Однако существенной разницы в этих двух вариантах нет. Когда мы выкручиваем гриб из земли это практически не влияет на грибницу в целом. В том случае, если на месте срыва большого гриба осталась ямка, рекомендуется закрыть полость мхом, почвой или опавшей листвой.
Прежде чем положить гриб в корзинку, можно его очистить легкими движениями ножом от песка и прилипших листьев. Кроме того, грибы, незапачканные в почве будут дольше храниться. Грибы от соприкосновения с землей начнут портиться раньше, если бы они были чистыми.
Корзина — это самое лучшее что есть у грибника. Ведра, пластиковая посуда, полиэтиленовые кульки — это все грибам не подходит. В такой посуде грибы начинают «задыхаться» и очень быстро начинают прокисать. При сборе в неподходящую тару через пару часов на грибах начинает образовываться плесень.
Гриб должен лежать в просторной плетеной корзинке. После окончания сбора урожай можно накрыть листьями для защиты от пыли.
Для опытного грибника 80%, которые он видит, являются съедобными. Люди чаще всего консервативны, и если человек знает только, например, красноголовик, масленок и другие широко известные грибы, то ему и в голову не придет, что существуют съедобные формы трутовика. Обычному человеку также в голову не придет, что растущий мухомор под елкой также может быть съедобным.
Например, есть мухомор розовый. Он отличается от красного или пантерного мухомора тем, что при разломе он розовеет, а обычный мухомор на разломе всегда белый. Психологически люди так устроены, что если вид гриба типично поганковидный, то и собирать они его не будут. Так, очень мало людей собирают грибы «зонтики» — это крупный гриб с большой шляпкой серого цвета, в виду напоминает мухомор. Особо опытные грибники собирают и его, во Франции его и вовсе называют «бифштексом на ножке» и жарят в кляре. Также мало кто в Прикамье собирает мокруху.
Есть съедобный, но малоизвестный вкусный гриб «дождевик» — белые грушевидные грибы. Есть и очень крупные «дождевики» — это головачи, которые могут весить и 5 кг. Найти его можно на пастбищах, на хорошо удобренных почвах. Кроме того, мало кто знает о существовании совершенно деликатесного опенка летнего.
При всем этом есть одно «но». В любом случае нужно обезопасить себя, и если гриб является незнакомым, то собирать его не следует. Одного прочтения литературы о видах грибах не достаточно. Лучшим выходом из ситуации будет знакомство и общение с опытными грибниками. Такие «грибные» сообщества есть и в пермском крае, где люди вместе выходят за грибами и делятся друг с другом своим опытом.