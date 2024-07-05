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Published Сегодня, 10:08

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Updated Сегодня, 10:10

Как собирать грибы без вреда для жизни и здоровья. Советы пермского ученого

Как собирать грибы без вреда для жизни и здоровья. Советы пермского ученого

5 июля 2024, 10:08
Фото: ideogram.ai
Где и как собирать грибы? И как отличить съедобные грибы от ядовитых.

Грибной сезон в Прикамье в самом разгаре. О том, где собрать хороший урожай, какую посуду выбрать для сбора грибов и как не отравиться несъедобными грибами рассказала Properm.ru учебный мастер II категории кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Мария Комбарова.

Где собирать грибы

Лучше всего собирать грибы подальше от города. Это объясняется тем, что воздух в городах-миллионниках является очень загрязненным. Так, в 2023 году в воздушный бассейн Перми выбросили около 250 млн тонн загрязняющих веществ, в числе которых сажистые вещества и фенолы. Собирать грибы в черте города не рекомендуется, поскольку земля является хорошим аккумулятором загрязняющих веществ.

Лучшим местом для сбора грибов являются лиственные леса. Это могут быть также лесополосы между полями, состоящие в основном из берез, так называемые березовые колки. Они хорошо прогреваются, в них светло и мало травы. Кстати, в случае большого разнотравья в лесу, вероятность найти грибы крайне низка.

В случае, если давно не было дождя, грибы хорошо растут у водоемов. Также можно спуститься и в карстовые воронки. На фоне того, что в Прикамье наступает засуха, грибы вскоре уйдут во влажные места.

Фото: Изображение Midjourney

Грибы сами по себе, без деревьев, практически не растут, они образуют так называемую микоризу. Микориза — союз мицелия гриба с корнями высших растений. К примеру, у лиственницы бывает лиственничный опёнок. У белого гриба бывают еловые, сосновые и березовые формы.

Сейчас, в начале июля, идет второй слой грибов — это белые грибы, красноголовики, подосиновики, обабки, кульбики. Опята чаще всего идут по осени, это дереворазрушающие грибы. Они встречаются на пнях или на какой-нибудь заваленной древесине.

Как собирать грибы

Споры о том, как правильно собирать гриб — вырывать его с основанием или аккуратно срывать ножичком — ходят до сих пор. Однако существенной разницы в этих двух вариантах нет. Когда мы выкручиваем гриб из земли это практически не влияет на грибницу в целом. В том случае, если на месте срыва большого гриба осталась ямка, рекомендуется закрыть полость мхом, почвой или опавшей листвой.

Прежде чем положить гриб в корзинку, можно его очистить легкими движениями ножом от песка и прилипших листьев. Кроме того, грибы, незапачканные в почве будут дольше храниться. Грибы от соприкосновения с землей начнут портиться раньше, если бы они были чистыми.

Корзина — это самое лучшее что есть у грибника. Ведра, пластиковая посуда, полиэтиленовые кульки — это все грибам не подходит. В такой посуде грибы начинают «задыхаться» и очень быстро начинают прокисать. При сборе в неподходящую тару через пару часов на грибах начинает образовываться плесень.

Гриб должен лежать в просторной плетеной корзинке. После окончания сбора урожай можно накрыть листьями для защиты от пыли.

Как отличить съедобные грибы от несъедобных

Для опытного грибника 80%, которые он видит, являются съедобными. Люди чаще всего консервативны, и если человек знает только, например, красноголовик, масленок и другие широко известные грибы, то ему и в голову не придет, что существуют съедобные формы трутовика. Обычному человеку также в голову не придет, что растущий мухомор под елкой также может быть съедобным.

Фото: properm.ru

Например, есть мухомор розовый. Он отличается от красного или пантерного мухомора тем, что при разломе он розовеет, а обычный мухомор на разломе всегда белый. Психологически люди так устроены, что если вид гриба типично поганковидный, то и собирать они его не будут. Так, очень мало людей собирают грибы «зонтики» — это крупный гриб с большой шляпкой серого цвета, в виду напоминает мухомор. Особо опытные грибники собирают и его, во Франции его и вовсе называют «бифштексом на ножке» и жарят в кляре. Также мало кто в Прикамье собирает мокруху.

Есть съедобный, но малоизвестный вкусный гриб «дождевик» — белые грушевидные грибы. Есть и очень крупные «дождевики» — это головачи, которые могут весить и 5 кг. Найти его можно на пастбищах, на хорошо удобренных почвах. Кроме того, мало кто знает о существовании совершенно деликатесного опенка летнего.

При всем этом есть одно «но». В любом случае нужно обезопасить себя, и если гриб является незнакомым, то собирать его не следует. Одного прочтения литературы о видах грибах не достаточно. Лучшим выходом из ситуации будет знакомство и общение с опытными грибниками. Такие «грибные» сообщества есть и в пермском крае, где люди вместе выходят за грибами и делятся друг с другом своим опытом.

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