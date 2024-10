Песня о Перми возглавила ТОП-100 крупнейшего мирового сервиса электронной музыки

Композиция Perm in the night посвящена ночной жизни краевой столицы, где можно кочевать из клуба в клуб, чтобы найти вторую половину, и встречать закат на берегу Камы. «Свою музыку я наполняю южным настроением, эмоциями, чувствами любви к городу, к событиям, речному воздуху прекрасного города Перми. В песню Perm in the night заложена тема лёгкости и свободы. Это легкий ветренный трек», — говорит Седан Аслан. Диджей планирует снять клип на песню.