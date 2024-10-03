Песня о Перми возглавила ТОП-100 крупнейшего мирового сервиса электронной музыки

Posted 3 октября, 05:41
Published 3 октября, 05:41
Modified 3 октября, 05:43
Updated 3 октября, 05:43
Трек Perm in the night, который написал пермяк турецкого происхождения Седан Аслан, занял первое место в ТОП-100 одной из крупнейших платформ электронной музыки в мире Beatport. На это обратило внимание ИА «Текст».
Песня Perm in the night появилась на сервисе 27 сентября и за несколько дней взлетела на первое место HypeTop100. Ее автор — диджей Седан Аслан — живет в Перми 15 лет. Он занимается ресторанным бизнесом и выступает в пермских ночных клубах и на городских событиях.
Композиция Perm in the night посвящена ночной жизни краевой столицы, где можно кочевать из клуба в клуб, чтобы найти вторую половину, и встречать закат на берегу Камы. «Свою музыку я наполняю южным настроением, эмоциями, чувствами любви к городу, к событиям, речному воздуху прекрасного города Перми. В песню Perm in the night заложена тема лёгкости и свободы. Это легкий ветренный трек», — говорит Седан Аслан. Диджей планирует снять клип на песню.
Попадание в чарт Beatport означает, что композицию будут исполнять его по всему миру.
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