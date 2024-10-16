Дата суда по делу задержанного во Франции повара из Перми еще не известна

Издание Sport Express сообщало, что 7 мая Грязнов направлялся в Париж. Он употребил спиртное на пересадке в Стамбуле, из-за чего ему отказали в посадке на борт. После этого мужчина решил добраться в автомобиле из Турции в Болгарию, писала газета Le Monde. Кирилл Грязнов снова выпил и стал рассказывать попутчикам, что едет в Париж с неким секретным заданием и повторял, что французы надолго запомнят эту Олимпиаду. По информации РИА Новости, в качестве доказательств французская газета опубликовала только билет в Москву и письмо с подписью «Кирилл», автор которого неизвестен.