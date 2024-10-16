properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 05:42

Published 16 октября, 05:42

Modified 16 октября, 05:44

Updated 16 октября, 05:44

Прокуратура Парижа подтвердила возбуждение дела о шпионаже в отношении пермяка

Дата суда по делу задержанного во Франции повара из Перми еще не известна

16 октября 2024, 05:42
Фото: соцсети Кирилла Грязнова

Прокуратура Парижа подтвердила возбуждение дела о шпионаже в отношении пермяка

Ранее сообщалось, что мужчина провокационно высказывался, когда употребил спиртное.

Прокуратура Парижа не назначила дату судебного заседания по делу уроженца Перми Кирилла Грязнова. Власти Франции обвиняют его в подготовке «дестабилизации» во время минувших Олимпийских игр. Пермяк был отправлен в следственный изолятор 23 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа. В начале июля стало известно, что его выпустили, изменив меру пресечения.

Власти Франции задержали россиянина по подозрению к организации или планам по организации дестабилизации, вмешательства и шпионажа. Кириллу Грязнову грозит до 30 лет тюрьмы, если суд согласится с обвинениями.

Издание Sport Express сообщало, что 7 мая Грязнов направлялся в Париж. Он употребил спиртное на пересадке в Стамбуле, из-за чего ему отказали в посадке на борт. После этого мужчина решил добраться в автомобиле из Турции в Болгарию, писала газета Le Monde. Кирилл Грязнов снова выпил и стал рассказывать попутчикам, что едет в Париж с неким секретным заданием и повторял, что французы надолго запомнят эту Олимпиаду. По информации РИА Новости, в качестве доказательств французская газета опубликовала только билет в Москву и письмо с подписью «Кирилл», автор которого неизвестен.

Повар из Перми арестован в Париже по обвинению в шпионаже
Узнать подробнее
Читайте также:
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в КарагаеПрокуратура проверяет обстоятельства ДТП с автобусом, сбившим 10-летнего пермяка
#Происшествия#Пермь#Прокуратура#Франция#Шпионаж
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика