По делу о поставке фальшивых СИЗов допрашивали пермского министра здравоохранения

Адвокат Ильдар Салахиев в прениях поддержал жалобу Баровой и своего коллеги Павла Симонова и попросил оправдать свою подзащитную. Он в своей речи ссылался на арбитражное решение по иску ФХУ к «МедЛайту». По его мнению, то, что суд взыскал ущерб с подрядчика говорит о его вине, но не о вине Баровой. Он напомнил, что Барова на фоне расследования уголовного дела о поставке фальшивых медизделий вышла с иском к поставщику и ущерб был взыскан. Он также упомянул имеющееся в деле письмо Баровой от Крутень, которая требовала от подчиненной незамедлительных оплат поставщикам. Речь шла о том, что нельзя допускать кредиторских задолженностей, и соблюдение этого входило в обязанности Баровой.