По делу о поставке фальшивых СИЗов допрашивали пермского министра здравоохранения

Posted 25 октября, 11:13
Published 25 октября, 11:13
Modified 25 октября, 11:15
Updated 25 октября, 11:15
Сегодня апелляционная коллегия Пермского краевого суда под председательством судьи Ольги Клементьевой вновь рассматривала апелляционное представление и жалобы на приговор бывшей главе ФХУ Минздрава Пермского края Марины Баровой. Все стороны просили отменить приговор первой инстанции: прокуратура как излишне мягкий, осужденная, ее защитники и региональное министерство заявили, что вины бывшей чиновницы в превышении полномочий при закупке контрафактных средств индивидуальной защиты для медиков.
Сегодня в суде прения сторон длились весь день. Сама Барова выступала около трех часов, на истечении второго часа суд указал, что она практически повторяет доводы, уже изложенные в апелляционной жалобе: «Но это ни в коем случае вас не ограничивает в продолжительности выступления».
В результате под конец рабочего дня и после того, как все стороны высказались в прениях, рассмотрения дела отложили еще на пять дней. На следующем заседании Баровой будет предоставлено последнее слово, после чего может быть вынесено решение.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, как и ходатайствовала на первом заседании защита, администрация СИЗО-5 представил выписку из медицинской карты Баровой, ее приобщили к делу. Адвокаты просили суд изучить ее без оглашения. Барова же не возражала против оглашения в процессе данных о ее состоянии здоровья.
В справке было указано, что Барова проходила стационарное лечение в больнице системы ФСИН, где ее обследовали и от дальнейшего пребывания там она отказалась сама. В заключении медики утверждают, что Барова по состоянию здоровья может участвовать в процессе.
Был допрошен нынешний и. о. руководителя ФХУ Кирилл Дорощук. Он работал заместителем Баровой, после ее увольнения возглавляет управление. Судьи предупредили защиту о том, что свидетелю не нужно задавать те же вопросы, что и в первой инстанции. Дорощук пояснил, что сейчас с подрядчика в суде взыскан размер ущерба. Сейчас у ФХУ возникло обязательство вернуть «МедЛайту» все неиспользованные комплекты СИЗов.
Прокурор Дарья Овчинникова ходатайствовала об оглашении в процессе ряда документов. В том числе речь шла о протоколе очных ставок из материалов дела и протокол допроса свидетеля Анастасии Крутень, главы регионального Минздрава. Она обосновала это тем, что сведения из очной ставки вошли в приговор, но в суде первой инстанции материалы не оглашались.
В своих показаниях Крутень поясняла, что с Ниной Аскатовой — бывшим директором складов медицинского «Резерва» — до выемки ФСБ комплектов контрафакта она о способах приемки данной партии товара не общалась по этому. Также министр утверждала, что не давала Аскатовой указаний о создании приемочной комиссии. о необходимости этого она ставила в известность Барову. Также она утверждала, что не просила руководителя складов Медрезерва изготавливать приказ о создании приемочной комиссии задним числом. Министр заявляла во время следствия, что не понимает, как на склады могли поступать изделия без документов и называла это прямым нарушением закона. Но в то же время руководитель ведомства утверждала, что закупка проводилась по всем правилам 44-фз.
В прениях прокурор Овчинникова заявила, что преступления Баровой доказаны. Но не вошедшие в приговор эпизоды подписания счетов за некачественный товар значительны, поскольку эти действия Баровой нанесли значительный ущерб. Суд первой инстанции указал на отсутствие умысла в подписании счетов на оплату товара, поскольку Барова якобы не знала, что товар был поставлен не качественный. Однако, указала гособвинитель, проверка качества и соответствия товара заявленным параметрам качества — входило в обязанности Баровой. Поэтому отсутствие одного из эпизодов в приговоре Ленинского суда прокурор назвала существенным его недостатком, и попросила приговор отменить и направить дело на новое рассмотрение.
Замминистра здравоохранения Евгений Рожнев в прениях вновь повторил, что бездействие не может быть вменено в вину подсудимой, ответственность за это полностью лежит на поставщике. Он попросил Барову оправдать.
Барова в свою очередь назвала вынесенный ей приговор незаконным, необоснованным и несправедливым. Она напомнила, что до ФХУ никогда не была руководителем, а сами спорные контракты были заключены до ее назначения на должность. Также она заявила, что до инцидента и при поступлении на должность она не была ознакомлена с уставом ФХУ. Кроме этого, Барова утверждала, что сделала все зависящее от нее, чтобы контракт был исполнен в соответствии с законом, а некачественный товар был своевременно заменен.
В своей речи Барова эмоционально возмутилась, заявив для сравнения, что, например, прокурор края при закупке ведомством партии бумаги А4 наверняка не будет нести ответственность за ее приёмку по качеству. Так и она не может отвечать за приемку СИЗов. Тем более, что деньги на экспертизу поступающего товара у ФХУ не было. Через час ее речи суд обратил внимание, что она в своих словах один в один повторят доводы жалобы.
Также в прениях Барова привела слова из допросов ее руководства о том, что в пандемию эта поставка привела к затовариванию избыточным количеством контрафактных СИЗов. Этими словами она подтвердила свой тезис о том, что медики были обеспечены средствами защиты. Барова также просила приговор отменить, но оправдывать ее. А значит то, что ее действия в пандемию могли повлиять на незащищенность людей перед инфекцией, не верно.
Адвокат Ильдар Салахиев в прениях поддержал жалобу Баровой и своего коллеги Павла Симонова и попросил оправдать свою подзащитную. Он в своей речи ссылался на арбитражное решение по иску ФХУ к «МедЛайту». По его мнению, то, что суд взыскал ущерб с подрядчика говорит о его вине, но не о вине Баровой. Он напомнил, что Барова на фоне расследования уголовного дела о поставке фальшивых медизделий вышла с иском к поставщику и ущерб был взыскан. Он также упомянул имеющееся в деле письмо Баровой от Крутень, которая требовала от подчиненной незамедлительных оплат поставщикам. Речь шла о том, что нельзя допускать кредиторских задолженностей, и соблюдение этого входило в обязанности Баровой.
Салахиев также попросил в случае отмены приговора меру пресечения и до нового рассмотрения дела отпустить подзащитную под подписку о невыезде, об этом же говорил и второй защитник. Адвокат Павел Симонов углубился в своей речи в особенности самого госконтракта и о распределении роли заказчика и приемщика товара в рамках 44-фз. Также он указал, что нет такого понятия, как «экспертиза качества товара», поэтому этот термин не мог использоваться судом.
Симонов заявил, что суд, обвинив Барову в превышении полномочий, не пояснил, а каким же должно быть «идеальное поведение» и как она должна была действовать. Он напомнил, что чиновники Минздрава все время расследования и суда указывали, что не видят в действиях Баровой преступления.
Неделю назад в заседании был объявлен перерыв, суд удовлетворил ходатайство адвокатов на получение из СИЗО-5 медицинских документов о состоянии здоровья Баровой. Кроме того, адвокату Ильдару Салахиеву потребовалось время, чтобы уточнить позиции с подзащитной. Он заявил на первом заседании, что ее действия можно переквалифицировать на более мягкий состав преступления — как халатность. Барова в ответ заявила, что не согласна с такой позицией защиты и не признает вину полностью.
Марина Барова минувшим летом была приговорена к реальному лишению свободы за закупку контрафактных СИЗ в период пандемии коронавируса. После вынесения приговора она уволилась из организации по собственному желанию. В Минздраве Прикамья ситуацию не комментировали, но в суде ведомство заявляло, что Барова своими действиями ущерба не принесла, вся вина лежит на недобросовестных поставщиках.
Приговор Баровой был вынесен 15 июля. Ее признали виновной в двух эпизодах превышения должностных полномочий. Суд приговорил Марину Барову к штрафу в размере 40 тыс. рублей и реальному лишению свободы на три года в исправительной колонии общего режима. Также ей запрещено год занимать должности на госслужбе.
Следствие вменяло бывшей чиновнице два эпизода оплаты фальсифицированных средств индивидуальной защиты для медков из бюджета Прикамья. Это 2,3 млн рублей за шапочки «Шарлотта» по одному контракту, и 71 млн рублей за халаты и медицинские костюмы по второму контракту с тем же поставщиком — компании «МедЛайт» из Челябинска. В августе стало известно, что Барова уволилась по собственному желанию.
В сентябре Верховный Суд РФ из-за пропуска сроков отклонил кассационную жалобу «МедЛайта» на решение арбитража по спору с ФХУ по контракту о поставке контрафактных шапочек «Шарлотта» на 2,37 млн рублей. Именно этот эпизод инкриминировали Баровой в данном процессе. Кроме этого, 23 октября ВС РФ отклонил жалобу челябинского поставщика на решение о возмещении ущерба на 65,23 млн рублей, нанесенного поставкой кустарно сшитых медицинских халатов и противочумных костюмов. ФХУ вышло с исками в суд уже после возбуждения уголовного дела в отношении Баровой и поставщиков. В июле прошлого года по делу о контрафактных СИЗах для медиков Ленинский районный суд Перми вынес приговор предпринимателям из Казани Уткирбеку Мамажонову и Демокриту Манелову, а также бенефициару фирмы «МедЛайт» Станиславу Чалкову. Кроме этого, в СУ СКР сейчас расследуется дело о поставке этой же компанией контрафактных респираторов.