С алиментщиков приставы за минувший год взыскали около 1 млрд 700 млн рублей

Posted 27 января, 09:42
Published 27 января, 09:42
Modified 27 января, 09:43
Updated 27 января, 09:43
В 2024 году судебные приставы Пермского края взыскали с неплательщиков алиментов около 1 млрд 700 млн рублей, что на 20% больше показателя 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ради возможностей беспрепятственно пересекать границу и управлять транспортом пермяки выплатили своим детям свыше 140 млн рублей.
В 2024 году судебными приставами Пермского края возбуждено 2 311 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». По результатам их рассмотрения судами 1 992 должника привлечены к обязательным работам, 74 неплательщика — к административным штрафам, еще 281 алиментщик получили наказание в виде административного ареста.
Кроме того, дознавателями службы по фактам уклонения от уплаты алиментов возбуждено 1 478 уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ. По результатам их рассмотрения судами Пермского края вынесено 1 343 обвинительных приговора, 70 алиментщиков получили наказание в виде реального лишения свободы.
По сравнению с 2023 годом увеличилось число злостных должниц, отказывающихся содержать своих детей. Так, из общего количества уголовных дел 546 было возбуждено в отношении женщин-алиментщиц, из них 245 пермячек имеют двух и более детей. Количество судимых за данное преступление гражданок возросло на 20%. Обвинительные приговоры в минувшем году вынесены 488 несознательным матерям, 33 из них отбывали наказание в виде реального лишения свободы.
Значительную сумму задолженности — около 22 млн рублей выплатили должники своим детям в ходе расследования возбужденных в их отношении уголовных дел. Годом ранее данная сумма составляла 13 млн. Таким образом, в 2024 году благодаря раскаянию 14 неплательщиков избежали судимости.
На сегодняшний день на исполнении у судебных приставов Прикамья находится более 17,5 тысяч исполнительных документов о взыскании алиментных платежей. «На протяжении трех лет это стабильное количество пермяков, не желающих добровольно исполнять свои родительские обязанности», — отмечают в ведомстве.
Списание средств со счетов жителей Перми возможно только в том случае, если у них накопились внушительные долги, и дело уже дошло до суда. Ранее мы рассказывали об этом подробнее.