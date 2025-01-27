С алиментщиков приставы за минувший год взыскали около 1 млрд 700 млн рублей

По сравнению с 2023 годом увеличилось число злостных должниц, отказывающихся содержать своих детей. Так, из общего количества уголовных дел 546 было возбуждено в отношении женщин-алиментщиц, из них 245 пермячек имеют двух и более детей. Количество судимых за данное преступление гражданок возросло на 20%. Обвинительные приговоры в минувшем году вынесены 488 несознательным матерям, 33 из них отбывали наказание в виде реального лишения свободы.