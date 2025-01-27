properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 09:42

Published 27 января, 09:42

Modified 27 января, 09:43

Updated 27 января, 09:43

В Пермском крае за 2024 год алиментщики выплатили около 1 млрд 700 млн рублей

С алиментщиков приставы за минувший год взыскали около 1 млрд 700 млн рублей

27 января 2025, 09:42
Фото: 1MI.

В Пермском крае за 2024 год алиментщики выплатили около 1 млрд 700 млн рублей

Сюжет
Приставы
Возбуждено почти 1500 уголовных дел в отношении неплательщиков

В 2024 году судебные приставы Пермского края взыскали с неплательщиков алиментов около 1 млрд 700 млн рублей, что на 20% больше показателя 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ради возможностей беспрепятственно пересекать границу и управлять транспортом пермяки выплатили своим детям свыше 140 млн рублей.

В 2024 году судебными приставами Пермского края возбуждено 2 311 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». По результатам их рассмотрения судами 1 992 должника привлечены к обязательным работам, 74 неплательщика — к административным штрафам, еще 281 алиментщик получили наказание в виде административного ареста.

Кроме того, дознавателями службы по фактам уклонения от уплаты алиментов возбуждено 1 478 уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ. По результатам их рассмотрения судами Пермского края вынесено 1 343 обвинительных приговора, 70 алиментщиков получили наказание в виде реального лишения свободы.

По сравнению с 2023 годом увеличилось число злостных должниц, отказывающихся содержать своих детей. Так, из общего количества уголовных дел 546 было возбуждено в отношении женщин-алиментщиц, из них 245 пермячек имеют двух и более детей. Количество судимых за данное преступление гражданок возросло на 20%. Обвинительные приговоры в минувшем году вынесены 488 несознательным матерям, 33 из них отбывали наказание в виде реального лишения свободы.

Значительную сумму задолженности — около 22 млн рублей выплатили должники своим детям в ходе расследования возбужденных в их отношении уголовных дел. Годом ранее данная сумма составляла 13 млн. Таким образом, в 2024 году благодаря раскаянию 14 неплательщиков избежали судимости.

На сегодняшний день на исполнении у судебных приставов Прикамья находится более 17,5 тысяч исполнительных документов о взыскании алиментных платежей. «На протяжении трех лет это стабильное количество пермяков, не желающих добровольно исполнять свои родительские обязанности», — отмечают в ведомстве.

Списание средств со счетов жителей Перми возможно только в том случае, если у них накопились внушительные долги, и дело уже дошло до суда. Ранее мы рассказывали об этом подробнее.

Читайте также:
Пермяк не попал на концерт Агутина и Варум, потому что он плохой отецВ Прикамье алиментщиков заставили отдать более 1 миллиарда 250 миллионов рублейВ Добрянке только с помощь приставов пенсионерка смогла вернуться в свою квартиру
#Общество#Приставы#Алименты#Судебные приставы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика